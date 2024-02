Mickey 17 - nowa data premiery. Film zobaczymy nie szybciej niż w 2025 roku

fot. Warner Bros.

Pierwotnie Mickey 17 miał zadebiutować 29 marca 2024 roku, czyli krótko po Diunie 2, jednak strajki scenarzystów i aktorów znacząco opóźniły jego produkcję. Studio Warner Bros. przesunęło datę premiery o prawie rok. Film zadebiutuje 31 stycznia 2025 roku.

Skąd taka data? Najpewniej decyzję o debiucie w końcówce stycznia podjęto z uwagi na Nowy Rok celebrowany w Korei Południowej.

Mickey 17 - co wiadomo o filmie?

Film jest oparty na powieści Edwarda Ashtona, Mickey7. Za reżyserię i scenariusz adaptowany odpowiada Bong Joon-ho. Ten koreański reżyser został nagrodzony Oscarami za Parasite.

Mickey 17 ma inspirować się książką, jednak niektóre źródła podają, że ostateczna wersja może różnić się od oryginału, tak jak to miało miejsce przy poprzednich adaptacjach tego twórcy. Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje zregenerowane z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

W filmie zobaczymy Roberta Pattinsona w tytułowej roli. Jak opowiadał Mark Ruffalo o swojej postaci, ma wcielić się w "paskudnego dyktatora, faszystę i narcyza". Do obsady należą także Steven Yeun, Naomi Ackie oraz Toni Collette.

Produkcją zajmuje się Warner Bros. i Plan B Entertainment.