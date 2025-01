Hulk kontra Wolverine w kinie. Bitwa na większą skalę: konflikt mutantów i superbohaterów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kilkakrotnie już słyszeliśmy plotki o tym, że na ekranie zobaczymy epickie starcie Wolverine'a z Hulkiem. Nowe informacje pochodzą od sprawdzonego CrypticHDQuality na portalu X, który nieraz przekazywał wiarygodne doniesienia, zwłaszcza w kontekście czasu trwania filmów. Nadal jednak jest to tylko plotka. Do ikonicznej walki herosów z komiksów nawiązano w jednej ze scen Deadpool & Wolverine.

Hulk kontra Wolverine

CrypticHDQuality uważa, że Hulk vs Wolverine nie będzie najbliższym projektem, który skupi się na zielonym gigancie. Mówiono wcześniej, że Kapitan Ameryka 4 może zapowiadać film o tej postaci. Scooper sugeruje, że pierwszą rundę starcia możemy zobaczyć w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars. Miałby to być jednak jedynie przedsmak tego, co nadejdzie.

Podkreśla, że trwają rozmowy na temat tego, jak ewentualnie zrealizować projekt. Jeśli ostatecznie dostanie zielone światło, miałby powstać w ramach Sagi Mutantów, która rozpocznie się po Avengers: Secret Wars. Nie ma być to zwykły skok na kasę, by pokazać dwóch kultowych bohaterów w boju. Twórcy planują pogłębione motywacje i przyczyny, dla których dojdzie do walki.

Jego źródła twierdzą, że będzie to związane z pełnoskalowym politycznym konfliktem pomiędzy mutantami a Avengers, który doprowadzi do wojny w – już pojawiającym się w plotkach od miesięcy – filmie Avengers vs. X-Men. Dokładne informacje o tym, co będzie miało wpływ na walkę, nie zostały ujawnione. Marvel Studios ma już doświadczenie w tworzeniu politycznych konfliktów prowadzących do starć superbohaterów, co pokazał film Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

Przypomnijmy, że Hugh Jackman przy promocji filmu Logan: Wolverine mówił o tym, że marzy o walce z Hulkiem. Wygląda na to, że jego marzenie może się spełnić. Te postacie często ze sobą walczyły w komiksach.