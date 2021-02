Microsoft chce testować gry pod kątem przystępności dla osób z niepełnosprawnościami

fot. Microsoft

W 2018 światło dzienne ujrzał Xbox Adaptive Controller, pad zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu przez osoby z niepełnosprawnością. To nietuzinkowe urządzenie pozwala dowolnie przypisać funkcje konsolowego kontrolera do zewnętrznych urządzeń, aby ułatwić granie tym, dla których klasyczne pady nie są wygodne w użytkowaniu. Xbox Adaptive Controller umożliwi m.in. skorzystanie z przełączników sterowanych nogami czy zintegrowanie pada z wózkiem inwalidzkim.

W 2021 roku Microsoft postanowił zrobić kolejny krok na drodze otwarcia branży na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i zapowiedział, że twórcy gier na pecety i konsole będą mogli wysłać swoje produkcje firmie do wewnętrznych testów. Pozwolą one wskazać, które element rozgrywki mogą stanowić zbyt duże wyzwanie dla osób z niepełnosprawnościami. We wszystkie testy mają być zaangażowane osoby z niepełnosprawnościami, które wskażą, jak poprawić dany tytuł, aby stał się dla nich bardziej przystępny.

Korporacja zaktualizuje także wytyczne Xbox Accessibility Guidelines, aby deweloperzy wiedzieli, jakie elementy rozgrywki będą testowane w ramach nowego programu. Ponadto cała dokumentacja ma przejść proces weryfikacji językowej, aby usunąć z niej zbyt techniczny język i skupić się na precyzyjnym opisaniu konkretnych problemów. Uaktualnione wytyczne będą zawierały także szczegółowe informacje o tym, jak konkretne mechanizmy i narzędzia zastosowane w grach wpływają na dostępność tych produktów dla osób z niepełnosprawnościami.