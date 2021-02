Microsoft xCloud na przeglądarkę. Ruszyły testy usługi

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Microsoft

Microsoft już pod koniec 2020 roku zapowiedział, że xCloud doczeka się swojej webowej odsłony, choć nie zdradził dokładnej daty jego premiery. Dzięki tej wersji serwisu do grania w chmurze będziemy potrzebowali jedynie dostępu do szybkiego łącza internetowego. Dziennikarzom serwisu The Verge udało się dowiedzieć, że wewnętrzne testy nowej platformy już trwają, a Microsoft przygotowuje się do jej rynkowego debiutu.

Według informatorów branżowych korporacja planuje uprościć webowy interfejs usługi, aby lepiej przystosować go do współpracy z przeglądarką. Nie wpłynie to jednak na funkcjonalność samego serwisu. Nadal będziemy mogli korzystać z systemu rekomendacji, zapisów w chmurze czy możliwości błyskawicznego wznowienia zabawy na nowym urządzeniu. A po wybraniu żądanego tytułu przeglądarka automatycznie przełączy się w widok pełnoekranowy. Od tego momentu korzystanie z myszki i klawiatury stanie się zbędne, gdyż gry obsłużymy za pośrednictwem pecetowego pada. Serwis w pierwszej kolejności trafi do użytkowników korzystających z przeglądarek bazujących na silniku Chromium, czyli Chrome oraz Edge, a przecieki sugerują, że komputerowa wersja xClouda zostanie także zintegrowana z aplikacją Xbox dla Windowsa.

Niestety na razie nie wiadomo, w jakiej rozdzielczości zagramy za pośrednictwem przeglądarkowego xClouda, jednak o 4K na razie możemy zapomnieć. Obecnie serwery gamingowe Microsoftu funkcjonują w oparciu o podzespoły wysłużonego Xboxa One S. Korporacja zapowiedziała, że jeszcze w tym roku serwery zostaną usprawnione i układy starej generacji zastąpi podzespołami z Xboxa Series X. Ale w obliczu przestojów produkcyjnych, z którymi zmaga się obecnie AMD, na szybki przeskok raczej nie mamy co liczyć.

Firma nie sprecyzowała także, kiedy xCloud na przeglądarki zadebiutuje na rynku. Start wewnętrznych korporacyjnych testów pozwala jednak przypuszczać, że debiut pecetowego xClouda zbliża się do nas wielkimi krokami. A wraz z nim usługa prawdopodobnie trafi także do posiadaczy iPhone’ów oraz iPadów.

Dotychczas użytkownicy mobilnych sprzętów Apple byli odcięci od xClouda z powodu polityki sklepu App Store. Zgodnie z jej zapisami Apple zabrania strumieniowania przez aplikację rozgrywki z serwerów firm trzecich bez wcześniejszego zaakceptowania każdej gry przez korporację. Aby rozwiązać ten problem, Microsoft opracuje webową odsłonę serwisu stworzoną z myślą o wykorzystaniu na iSprzętach.