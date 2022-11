Microsoft dodaje gry do Teamsów

fot. Microsoft

Firma z Redmond stwierdziła, że przejście do pracy zdalnej lub hybrydowej osłabiło kapitał społeczny oraz negatywnie wpłynęło na współpracę między zespołami i lojalność pracowników. Według Work Trend Index, ponad 40 procent liderów postrzega budowanie relacji jako najtrudniejsze wyzwanie w środowiskach zdalnych i hybrydowych.

Aplikacja Games for Work od Microsoft Casual Games (studia Xbox Games) zawiera wachlarz tytułów łatwych do grania i kładących nacisk na różne elementy budowania zespołu. W momencie uruchomienia aplikacji będzie można wybierać spośród niezwykle popularnych gier, jak Saper i Pasjans, a także mniej znanych, jak IceBreakers i Wordament.

IceBreakers jest opisany jako wariant This or That, gry konwersacyjnej, w której gracze wybierają pomiędzy dwoma przedmiotami, które wolą. Microsoft twierdzi, że może ona pobudzić żywą rozmowę, która sprzyja nawiązywaniu kontaktów i budowaniu morale zespołu.

Z kolei Wordament jest logiczną grą słowną w typie krzyżówkowym, podobną do popularnego Boggle. Pasjansa i Sapera nie trzeba przedstawiać, gdyż od kilkudziesięciu lat są to podstawowe gry na komputerach z systemem Windows.

Każdy z tytułów jest interaktywny i może obsługiwać od dwóch do 250 graczy. Co więcej, wszystkie gry są pozbawione reklam. Microsoft powiedział, że gry będą nadal ewoluować, a nowe tytuły będą dodawane na podstawie opinii użytkowników.

fot. Microsoft

Microsoft przyznał, że niektórzy mogą uważać gry w pracy za rozproszenie uwagi, ale naprawdę wierzy, że z grania płyną korzyści. Redmond przytoczył badanie z 2019 roku przeprowadzone na Brigham Young University, z którego wynikało, że nowo utworzone zespoły robocze doświadczyły 20-procentowego wzrostu produktywności w kolejnych zadaniach po wcześniejszym wspólnym graniu w gry przez 45 minut.