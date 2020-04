Microsoft może opóźnić premierę dwuekranowego tabletu

Pod koniec 2019 roku Microsoft ujawnił światu nietypowe urządzenia wyposażone w dwa składane ekrany: smartfon Surface Duo oraz tablet Surface Neo. Według pierwotnych planów oba miały trafić do powszechnej dystrybucji w ciągu kilkunastu miesięcy. Jednak według Mary Jo Foley z ZDNet premiera dwuekranowego tabletu w 2020 roku stoi pod znakiem zapytania.

Foley powołuje się w swym artykule na wewnętrzną korespondencję korporacji, w której Panos Panay (Chief Product Officer Microsoftu) miał poinformować współpracowników o tym, że Surface Neo nie trafi do sprzedaży w 2020 roku. Przekazał także, że najbliższym czasie firma nie planuje udostępniać firmom trzecim narzędzi do wdrożenia Windowsa 10X na urządzenia wyposażone w dwa ekrany.

Zmiany w harmonogramie wydawniczym pozwolą skupić się na dopracowaniu Windowsa 10X w środowisku jednoekranowym, przetestowaniu jego możliwości na klasycznych sprzętach mobilnych. 10X ma być bowiem nowym otwarciem dla Microsoftu – korporacja planuje zerwać z naleciałościami klasycznego Windowsa i stworzyć system operacyjny w pełni przystosowany do współpracy z urządzeniami mobilnymi.

W przecieku do którego dotarła Foley, nie wspomniano nic o losie Surface’a Duo, można zatem domniemywać, że los nowatorskiego smartfona od Microsoftu nie został jeszcze przypieczętowany i ten być może trafi na rynek w tym roku. Warto w tym miejscu wspomnieć, że premierą tych niszowych urządzeń powinni zainteresować się nie tylko pasjonaci nowych technologii. To one mają wypromować Windowsa 10X - nowocześniejszy system Microsoftu, który równie dobrze sprawdzi się na dużym ekranie komputera, jak i na niewielkim wyświetlaczu smartfonowym.