Przez rok Microsoft będzie organizować wyłącznie cyfrowe konferencje

Zarząd Microsoftu podjął decyzję o przeniesieniu wydarzeń o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym do internetu. Zgodnie z nową polityką informacyjną wszelkie spotkania firmowe oraz konferencje będą realizowane za pośrednictwem narzędzi komunikacji cyfrowej do lipca 2021 roku. Korporacja zastrzegła jednak, że będzie na bieżąco monitorować sytuację epidemiczną i dostosowywać do niej swoje funkcjonowanie. Nie można zatem wykluczyć, że czas tych obostrzeń ulegnie dalszemu wydłużeniu bądź skróceniu.

O decyzji Microsoftu poinformowała na Twitterze jedna ze współpracowniczek korporacji, Ginny Caughey:

Nowa polityka firmy zaowocuje nieobecnością Microsoftu na największych imprezach branży technologicznej. W formie transmisji on-line odbędą się zatem najbliższe konferencje dla deweloperów: majowe Build 2020 i Build 2021 oraz wrześniowa Ignite 2020. Pod dużym znakiem zapytania stoi także obecność korporacji na wrześniowych targach Computex 2020 oraz największej amerykańskiej impresie technologicznej CES, która tradycyjnie odbywa się na początku roku w Las Vegas. Jeśli pierwotny termin obostrzeń utrzyma się w mocy, istnieje szansa, że Microsoft zrezygnuje także z realizacji konferencji podczas targów E3 2021, które odbędą się w dniach 15-17 czerwca.