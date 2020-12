Microsoft, Nintendo oraz Sony zadbają o to, aby gry były bezpieczniejsze

Nintendo, PlayStation, Microsoft

Od dawna wiadomo, że gry on-line przyciągają do siebie graczy zachowujących się agresywnie. Część spośród najpopularniejszych tytułów wręcz znana jest ze swojej toksycznej społeczności, w której przekleństwa i wyzwiska sypią się na lewo i prawo. O ile w rozgrywce uczestniczą wyłącznie dorośli gracze, takie agresywne zachowania można jakoś przełknąć, problem zaczyna się w momencie, gdy do takiego środowiska trafią najmłodsi. Giganci technologiczni planują wytyczyć wspólną ścieżkę walki z nadużyciami, aby uczynić świat gier znacznie przystępniejszym i bezpieczniejszym dla dzieci i młodzieży.

W tę trudną walkę zaangażowały się trzy firmy, które kontrolują branżę konsolową: Nintendo, Microsoft oraz Sony. Korporacje zarysować metody i rozwiązania pozwalające zapobiegać nadużyciom ze strony społeczności. Do współpracy zaproszono także przedstawicieli jednostek rządowych, prawników oraz partnerów biznesowych związanych m.in. z przyznawaniem ratingów wiekowych. Firmy liczą na to, że ta szeroko zakrojona współpraca pozwoli usunąć język nienawiści, dokuczanie oraz inne negatywne zjawiska, na jakie narażeni są młodzi gracze logujący się go gier on-line.

Jednym z najważniejszych kroków w walce o lepszą przyszłość gamingu ma być stworzenie prostego w obsłudze systemu zgłaszania nadużyć. Dzięki niemu gracze wiedzieliby, jak postępować, gdy padną ofiarą toksycznego środowiska.

Choć nie zaprezentowano konkretnych, gotowych do wdrożenia rozwiązań, firmy zarysowały trzy główne ścieżki walki z agresją ze strony graczy: