Wiemy, kiedy Microsoft xCloud trafi na iOS-a oraz pecety

fot. Microsoft

Dziś z potencjału chmury cloud gamngowej od Microsoftu mogą korzystać jedynie posiadacze sprzętów z Androidem na pokładzie. Amerykańska korporacja prowadziła co prawda zamknięte beta testy usługi xCloud na iOS-ie, ale kiedy ta weszła w fazę wdrożeniową, trzeba było wycofać ją z App Store. Wszystko z powodu zawiłości prawnych - jej funkcjonowanie stało w sprzeczności z regulaminem sklepu Apple.

Jednak Microsoft nie poddaje się i zrobi wszystko, aby umożliwić granie w tytuły z Xboxa na iSprzętach. Firma potwierdziła, że xCloud zmierza na nowe platformy i już za kilka miesięcy odpalimy go zarówno na pecetach, jak i gadżetach mobilnych z Cupertino.

Korporacja nie zamierza jednak obchodzić reguł App Store. Usługa będzie dostępna w odsłonie webowej, zalogujemy się do niej za pośrednictwem przeglądarki zarówno na urządzeniach Apple, jak i pecetach. Tym samym serwis trafi do kolejnego grona odbiorców, którzy nie mają dostępu do konsol Microsoftu, wydajnego komputera bądź chcieliby zagrać w tytuły z Xboxa za pośrednictwem smartfonów i tabletów od Apple.

Sama zapowiedź wdrożenia usługi na wspomniane platformy nie jest żadnym zaskoczeniem. Microsoft wielokrotnie zapowiadał, że przymierza się do tego ruchu. Teraz wiemy jednak, kiedy mniej więcej możemy spodziewać się debiutu xClouda – według oficjalnych informacji zadebiutuje na iOS-ie i pecetach wiosną 2021 roku.