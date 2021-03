Microsoft zaprezentował Pokémon Go w wersji na gogle rzeczywistości rozszerzonej

Źródło: Niantic

Niantic to prawdziwi specjaliści od rzeczywistości rozszerzonej. Twórcy potrafili wykorzystać tę technologię, aby wywindować za jej pośrednictwem popularność Pokémon Go do fenomenalnego poziomu; kiedy tytuł trafił do dystrybucji, cały świat wprost oszalał na jego punkcie. Gracze przemierzali miasta w poszukiwaniu cyfrowych kieszonkowych potworów zamieszkujących ich okolicę, mimo iż te były obecne wyłącznie na ekranach ich telefonów.

Trzeba bowiem zwrócić uwagę na pewien dysonans poznawczy: z jednej strony reklamy Pokémon Go sugerowały, że potwory egzystują z nami na równi w tym samym świecie, z drugiej zaś po odpaleniu gry widzieliśmy je tylko na małym, smartfonowym ekranie. Reklama w zauważalny sposób wyolbrzymiała to, w jaki sposób doświadczamy tego tytułu. Zespół Niantic zaprezentował nietuzinkowe rozwiązanie tego problemu.

Podczas Microsoft Ignite John Hanke, szef Niantic, pokazał, jak gra wyglądałaby, gdybyśmy odpalili ją na goglach HoloLens 2:

Za przeniesienie Pokémonów do wielkoskalowej rzeczywistości rozszerzonej odpowiada platforma Mesh od Microsoftu, którą deweloperzy mogą wykorzystać do tworzenia wirtualnych przestrzeni. Pierwotnie zaprojektowano ją jako rozwiązanie ułatwiające prowadzenie konferencji na odległość, ale dzięki współpracy Niantic oraz Microsoftu możemy zobaczyć, jak sprawdziłaby się w stricte gamingowym środowisku.

Pokémon Go w nowej odsłonie oddaje w nasze ręce szereg nowych możliwości. Otwarcie zaciśniętej dłoni sprawi, że przed graczem pojawi się menu kontekstowe, z którego można przywołać Pokémony oraz nagrodzić je smakołykiem. Zobaczyliśmy także wizualizację rzutowania wielu Pokémonów w otoczeniu gracza, a zwieńczeniem prezentacji było spotkanie trenerki, która wyzwała Hankego na pojedynek. W takiej formie gra nabiera zupełnie nowego wyrazu.

Ale choć gra uruchomiona na HoloLens 2 prezentuje się fenomenalnie, nie jest to gotowy produkt, a jedynie projekt koncepcyjny. Nie można jednak wykluczyć, że w bliżej nieokreślonej przyszłości, kiedy gogle AR upowszechnią się, właśnie w ten sposób będziemy wchodzić w interakcję ze światami wykreowanymi w rzeczywistości rozszerzonej.