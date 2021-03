Xbox i Bethesda - niektóre nowe gry wydawcy nie trafią na PS5

Microsoft

W ostatnich dniach gorącym tematem jest finalizacja transakcji przejęcia Bethesdy przez Microsoft. Nie powinno to nikogo dziwić, bo wydawca ma bogatą bibliotekę tytułów, które do tej pory były dostępne na wielu platformach. Teraz, pod szyldem Microsoftu, to się zmieni. Gigant z Redmond zapowiedział, że aktualne umowy Bethesdy na wyłączność tytułów dla PS5 zostaną uhonorowane, ale w przyszłości sprawa gier będzie wyglądała inaczej.

Głos w tej kwestii zabrał Phil Spencer. Przekazał on graczom, że nie wszystkie nadchodzące tytuły będą dostępne na wszystkie platformy. Nie podał żadnych szczegółów, ale trzeba przygotować się na to, że w niedalekiej przyszłość nowe wybrane gry Bethesdy będą tylko na wyłączność Windows PC oraz Xbox Series X/S.

To kolejny krok w budowaniu najlepszego w branży zespołu studiów first-party dla naszej społeczności Xbox. Konsole Xbox, PC i Game Pass będą najlepszym miejscem do doświadczenia nowych gier Bethesdy, w tym pewnych nowych tytułów, które w przyszłości będą dostępne wyłącznie dla graczy na PC i Xboksie - czytamy w oficjalnym wpisie Spencera.

Bethesda pod sobą posiada następujących twórców: Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog i Roundhouse.