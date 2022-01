Microsoft zakończył produkcję konsol Xbox One

fot. Microsoft

Mimo iż od premiery Xboxa Series X oraz Series S minął już przeszło rok, niektóre konsole ósmej generacji od Microsoftu nadal są dostępne w ofercie wybranych sklepów. Korporacja zaprzestała co prawda produkcji modeli One X oraz One S Digital Edition z końcem 2020 roku, aby skupić się na dostarczeniu jak największej liczby sprzętów dziewiątej generacji, jednak One S z fizycznym napędem wciąż był dostępny w regularnej sprzedaży.

Cindy Walker, Senior Director of Xbox Console Product Marketing, poinformowała na łamach serwisu The Verge, że w 2022 roku korporacja definitywnie pożegna się z ósmą generacją. Firma chce skupić na wzmocnieniu linii produkcyjnych odpowiedzialnych za składanie Xboxów Series X/S.

Warto zauważyć, że główny konkurent, jakim jest Sony, nadal utrzymuje linię produkcyjną zarezerwowaną dla PlayStation 4, choć ta według informatorów Bloomberga miała zostać zamknięta z końcem 2021 roku. Obecne plany zakładają jednak, że w 2022 roku powstanie ok. milion egzemplarzy PS4, gdyż trudna sytuacja na rynku podzespołów nie pozwala korporacji na sprostanie popytowi na sprzęt dziewiątej generacji.

Microsoft jest w lepszej sytuacji i może pozwolić sobie na nieco więcej. Choć Xbox Series X wciąż w wielu regionach pozostaje towarem deficytowym, to firmie udało się zapewnić odpowiednią podaż modelu Series S, który nawet w Stanach Zjednoczonych jest dostępny w największych sklepach z elektroniką użytkową. W tej sytuacji dalsze utrzymywanie przy życiu konsol starszej generacji mijałoby się z celem.

