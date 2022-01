Najlepsze gry na Xboxa w 2021 roku według Metacritic. Microsoft ma powody do zadowolenia

fot. Microsoft

Microsoft zdecydowanie może zaliczyć minione 12 miesięcy do udanych. Gigant z Redmond zyskał sympatię wielu graczy dzięki swojej ofensywie z usługą Xbox Game Pass, oferującą świetny stosunek ceny do jakości i liczby gier dostępnych w ramach abonamentu, a ich konsole, Xbox Series X oraz Series S, cieszą się dużym zainteresowaniem. To także zasługa dostępnych na nich produkcji, bo wiele z nich spotkało się z niezwykle pozytywnym przyjęciem ze strony graczy oraz krytyków. Zobaczcie zresztą sami, jak prezentowały się najlepsze gry na Xboxa w 2021 roku pod względem średniej ocen zebranych przez serwis Metacritic.

Kryteria były proste: znalazło się tu miejsce dla 40 gier, które na konsolach Microsoftu pojawiły się między 1 stycznia i 31 grudnia 2021 roku i uzyskały najwyższą średnią not wystawionych przez krytyków. Jeśli jakaś produkcja wyszła na więcej niż jedną platformę (np. Xbox One i Xbox Series S/X), to wybierano tylko jedną wersję, tę z wyższą średnią.

Najlepsze gry na Xboxa w 2021 roku według Metacritic

40. Cris Tales - 79/100 na Metacritic

