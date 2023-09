Między nami żywiołami - Ahsoka i Mała Syrenka zostały w tyle? Film Pixara bije rekordy w Disney+

fot. materiały prasowe

Disney+ poinformowało, że animacja Między nami żywiołami jest jak do tej pory najbardziej udaną tegoroczną premierą na platformie streamingowej. Co jest o tyle ciekawe, że tytuł miał jeden z najgorszych kinowych debiutów wśród filmów Pixara. Warto jednak podkreślić, że później nadrobił straty i ostatecznie zarobił 484 milionów dolarów w globalnym box office, jednak wiele osób nadal kojarzy go ze swego rodzaju porażką studia.

Między nami żywiołami - film bije rekordy w Disney+

Między nami żywiołami według Disneya zdobył aż 26,4 miliona wyświetleń na świecie w ciągu pierwszych pięciu dni od premiery w serwisie streamingowym. To bardzo dobry wynik. Dla porównania, live-action Małej Syrenki z Halle Bailey w ciągu pierwszych pięciu dni od premiery miało 16 milionów wyświetleń, a serial Gwiezdne Wojny: Ahsoka w takim samym przedziale czasowym 14 milionów wyświetleń.

