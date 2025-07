Tak na planie wygląda złoczyńca Fantastycznej 4. To nie CGI, a kostium!

fot. materiały prasowe

Ralph Ineson opublikował na Instagramie pierwsze zdjęcie z planu filmu Fantastyczna 4, na którym występuje w kostiumie Galactusa — głównego złoczyńcy widowiska Marvela. Wbrew pozorom postać, którą widzimy na ekranie, została nakręcona na planie: to aktor w kostiumie, a nie postać generowana wyłącznie efektami komputerowymi. Efekty CGI wykorzystano przede wszystkim do zmiany skali i osadzenia Galactusa w otoczeniu miasta oraz innej scenografii. Sama postać w kostiumie to właśnie Ralph Ineson.

Ralph Ineson jako Galactus

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – opis fabuły

Tytułowa grupa superbohaterów tworzy rodzinę, która musi zachować równowagę między życiem herosów a więziami rodzinnymi, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem (w tej roli Ralph Ineson) oraz jego enigmatycznym heroldem Srebrnym Surferem (Julia Garner). Nie dość, że Galactus pragnie pożreć naszą planetę, to jeszcze sprawy nabierają bardzo osobistego charakteru...

Film jest obecnie wyświetlany w kinach.