Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier - w Łodzi odbędzie się 33. edycja imprezy

fot. materiały prasowe

W dniach 24-25 września 2022 roku w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Podczas tego wydarzenia uczestnicy będą mieć możliwość spotkania najsłynniejszych polskich i zagranicznych twórców komiksowych, wziąć udział w warsztatach twórczych, prelekcjach, panelach dyskusyjnych, a także zrobić zakupy na stoiskach z komiksami. Nie zabraknie też zabaw i konkursów m.in. na najlepszy cosplay. Odbędzie się również gala rozdania nagród festiwalowych, podczas której przyznawane są Komiksusy i nagroda Humoris Causa im. Papcia Chmiela (autora „Tytusa, Romka i A’Tomka”).

Największą gwiazdą festiwalu komiksu, rozrywki elektronicznej i gier planszowych będzie Kim Jung Gi. Utalentowany artysta, dzięki swojej niezwykłej pamięci, potrafi narysować wszystko, co zobaczy. Często podczas spotkań z fanami rysuje na żywo bardzo skomplikowane i wielowątkowe ilustracje. To właśnie Kim Jung Gi wykonał ilustrację do plakatu, który powstał pod kierownictwem Adama Radonia, a jego kolor i typografię opracował Krzysztof Ostrowski. Możecie zobaczyć go poniżej.

fot. materiały prasowe

Prosto z Belgii na festiwal przyjadą również polscy artyści - Zbigniew „Kas” Kasprzak i Grażyna „Graza” Fołtyn-Kasprzak (Kas to rysownik m.in. komiksów „Yans”, „Halloween Blues” i „Shooting Star Marylin Monroe”; Graza jest uznaną kolorystką komiksową). Będzie można obejrzeć monograficzną wystawę prezentującą dorobek twórczy obojga artystów.

Nowością będzie strefa literacka poświęcona twórczości J. R. R. Tolkiena ze specjalnym konkursem cosplay odnoszącym się do twórczości tego pisarza. Strefa i konkurs zostaną zorganizowane przez Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Odbędzie się także konkurs na krótką formę komiksową, który zmienił formułę. Od tego roku będzie to konkurs na projekt publikacji komiksowej. Zgłoszona praca powinna mieć objętość co najmniej 8 i maksymalnie 12 gotowych plansz stanowiących przeznaczony do kontynuacji spójny, logiczny fragment komiksu. Oprócz plansz zgłoszona praca powinna zawierać streszczenie całej opowieści, przy czym planowany album powinien mieć co najmniej 32 strony i nie więcej niż 100 stron objętości. Po raz pierwszy należy przesyłać plansze wyłącznie w wersji cyfrowej. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 lipca 2022. Organizatorzy zaplanowali przyznanie Grand Prix oraz trzech nagród. Pełny regulamin konkursu zmieszczony jest na www.komiksfestiwal.com

Nie zabraknie również strefy gier komputerowych, konsolowych i planszowych, z blokiem teoretycznym wypełnionym spotkaniami z badaczami i twórcami gier.33. MFKiG zaoferuje interaktywne stanowiska dla zwolenników tak starszych, jak i współczesnych platform gamingowych, a także bogaty program merytoryczny, który wypełnią dyskusje nt. dziedzictwa oraz perspektyw polskiego gamedevu. Uczestnicy będą też mogli sami zagrać na komputerach i konsolach, a dla najlepszych graczy przewidziano atrakcyjne nagrody.

Ceny biletów:

60 zł – karnet dwudniowy

30 zł – ulgowy karnet dwudniowy

40 zł – jednodniowy

20 zł – ulgowy jednodniowy