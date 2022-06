LEGO Star Wars: Summer Vacation - teaser animacji Disney+. Darth Vader i inni na wakacjach!

fot. Disney+

LEGO Star Wars: Summer Vacation to nowa animacja, która trafi na Disney+. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Po pokonaniu Imperatora Palpatine'a Rose, Rey, Finn, Poe i Chewbacca wybierają się na wakacje. Okazuje się, że nie tylko oni wpadli na ten pomysł. W produkcji pojawią się również inne postacie znane ze świata Gwiezdnych Wojen: C-3PO, Lando, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Jabba the Hutt, Anakin Skywalker, Darth Vader, Kylo Ren, Finn, Han Solo, Leia i Palpatine, a także Wick Cooper i Valeria z LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures. Ponadto nowej postaci, która nazywa się Vic Vankoh, głos podłoży Al Yankovic.

W sieci pojawiła się krótka zapowiedź LEGO Star Wars: Summer Vacation, którą możecie zobaczyć poniżej. Pełny zwiastun animacji pojawi się we wtorek 21 czerwca. Produkcja trafi na Disney+ 5 sierpnia.

Zobaczcie też plakat do animacji, który znajduje się poniżej.

Warto przypomnieć, że na Disney+ trafi również inna krótkometrażowa animacja pt. LEGO Star Wars Terrifying Tales. Jej historia również rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Ten odcinek specjalny będzie mieć premierę 1 października.