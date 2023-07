Wyfrunięci - zwiastun animacji. Z czym zmierzy się rodzina kaczek?

Materiały prasowe

Nowa animacja od Illumination pod tytułem Migration (w polskim tłumaczeniu Wyfrunięci) otrzymała nowy zwiastun od Universal.

Rodzina kaczek nakłania nadopiekuńczego ojca i wyruszają w podróż życia, której celem jest Jamajka. Problem pojawia się wtedy, gdy zamiast w tropiki, trafiają do nowojorskiej dzielnicy, Jamajka.

Wyfrunięci - zwiastun filmu

Ta komedia familijna to historia o akceptacji i zmaganiu się z nowym środowiskiem, jak również o poszerzaniu horyzontów i możliwości osiągnięcia więcej niż kiedykolwiek się marzyło.

Wyfrunięci - dyrektor generalny o filmie

Wyfrunięci wyróżnia się na tle innych produkcji wytwórni Illumination, zwracając się w stronę komedii animowanych z początku wieku. W rozmowie z Variety dyrektor generalny Illumination, Chris Meledandri, tak mówił o Migration:

Film jest piękny i ma malarską jakość, która różni się od wszystkiego, co zrobiliśmy w Illumination. Historia jest opowiedziana z humorem i sercem. To niezwykle ludzka historia z postaciami, które są nam bliskie i które w końcu zmagają się z problemami, które wszyscy rozumiemy, mimo że są kaczkami. Ich cechy jako kaczek są niesamowicie dobrze wykonane, od najdrobniejszych szczegółów na piórach do ich ruchów i lotu. Jest to więc film, który przenosi cię do tego podniebnego świata, ale jednocześnie jest bardzo wierny temu, kim jesteśmy.