Milczenie owiec - Anthony Hopkins myślał, że film będzie przeznaczony dla dzieci

Milczenie owiec, film z 1991 roku oparty na powieści Thomasa Harrisa, jest do dziś uznawany za jeden z najlepszych thrillerów wszechczasów. Przede wszystkim produkcja wprowadziła do szeroko pojętej popkultury postać Hannibala Lectera, inteligentnego seryjnego mordercy, który zjadał swoje ofiary. Antagonistę sportretował Anthony Hopkins, za co otrzymał Oscara. Okazuje się jednak, że początkowo słynny aktor myślał, że produkcja będzie przeznaczona dla młodszych widzów. Hopkins w rozmowie z Variety stwierdził, że po usłyszeniu tytułu zapytał się swojego agenta o to, czy jest to bajka dla dzieci. Jednak po przeczytaniu 10 stron scenariusza przekonał się czym jest produkcja i stwierdził, że to najlepszy skrypt, jaki czytał.

Dla przypomnienia bohaterką filmu jest agentka FBI Clarice Sterling, która prowadzi śledztwo w sprawie okrutnego seryjnego mordercy. Aby złapać przestępcę zostaje zmuszona do współpracy z przebywającym w zakładzie zamkniętym zabójcą, Hannibalem Lecterem.