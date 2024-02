Chris Miller prostuje słowa Amy Pascal odnośnie Milesa Moralesa. Ile poczekamy na wersję aktorską postaci?

Źródło: Sony/Marvel

Chociaż Miles Morales to jedna z ostatnio najpopularniejszych postaci w świecie Marvela, która pojawia się w serii gier, komiksów, a także powszechnie uwielbianych przez publiczność oraz docenionych przez krytyków filmach z serii Spider-Verse, czyli Spider-Man: Uniwersum i Spider-Man: Poprzez multiwersum, tak Amy Pascal powiedziała ostatnio, że fani nie doczekają się aktorskiej wersji postaci przez przynajmniej jeszcze dwa filmy. Fani jej słowa zrozumieli dwojako - była to zapowiedź kolejnych dwóch filmów ze Spider-Manem Toma Hollanda lub niespodziewane przedłużenie serii animowanej, która miała się zakończyć na Spider-Man: Beyond The Spider-Verse.

Chris Miller prostuje słowa Amy Pascal

Chris Miller, scenarzysta Spider-Man: Poprzez multiwersum, sprostował słowa Amy Pascal:

Chciałbym sprostować - kiedy powiedziała o "jeszcze dwóch filmach", miała na myśli Beyond The Spider-Verse i film aktorski z Tomem Hollandem.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - o czym?

Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym, niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.