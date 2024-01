Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - reżyserzy zapowiadają finał. Miles zmierzy się z poczuciem zdrady

Fot. Materiały prasowe

Spider-Man: Poprzez multiwersum zakończył się sporym cliffhangerem. Choć widzowie mieli do niego wrócić już na początku 2024 roku, to premiera kolejnej części została przełożona na czas nieokreślony. Mimo, że nie znamy oficjalnych przyczyn takiego stanu rzeczy, to kilku animatorów pod pseudonimami skarżyło się online na niezadowalające warunki pracy i nierealistyczne terminy.

Nic dziwnego, że w związku z opóźnieniami i niepokojącymi doniesieniami, fani mogli poczuć obawę co do tego, w jakim kierunku zmierza 3. część. Ta aktualizacja powinna jednak choć częściowo ich uspokoić. Reżyserzy Phil Lord i Chris Miller na czerwonym dywanie Złotych Globów zdradzili, że Spider Man: Beyond the Spider Verse będzie satysfakcjonującym finałem przygód Milesa Moralesa.

Lord powiedział portalowi Deadline:

To będzie bardzo satysfakcjonujące zakończenie. Sięgniemy jeszcze głębiej w relację pomiędzy Milesem, Gwen, Peterem B. i rodzicami Milesa.

Następnie dodał:

To, co będzie najciekawszym wątkiem w filmie, to odpowiedź na pytanie: jak Miles poradzi sobie z poczuciem zdrady i zamieni je w coś pozytywnego? Myślę, że to jest właśnie to, co staramy się osiągnąć tymi filmami: by pokazać dobro i jak miłość, którą bohaterowie obdarzają Milesa, przekłada się na jego rozwój i sukces.