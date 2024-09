Czy Jennifer Aniston zagrałaby w nowym sitcomie podobnym do Przyjaciół? Odpowiedź jest jasna

fot. materiały prasowe

Mimo upływu lat, Przyjaciele to nadal jeden z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych seriali w historii. Nie byłoby tak jednak bez obsady, która uczyniła tę produkcję wielką. Zadziałało to obustronnie, ponieważ gwiazdy Przyjaciół stały się szybko gwiazdami Hollywood, a najlepszym tego przykładem jest Jennifer Aniston, której kariera wybiegła daleko poza telewizyjne sitcomy. Z wielkim uznaniem o tej właśnie kwestii wypowiadał się niedawno David Schwimmer.

Czy Jennifer Aniston zagrałaby w produkcji podobnej do Przyjaciół?

Aktorkę zapytano o to, czy zagrałaby w nowej produkcji tego typu. Odpowiedź nie pozostawiła wątpliwości:

Gdybym wiedziała, że będzie to takie samo doświadczenie, jak to, które miałam z tamtymi ludźmi, to tak. Ale wątpię, żeby to się kiedykolwiek stało.

Aktorka przyznała, że nadal tęskni za serialem sprzed lat, a poza obsadą najlepiej wspomina harmonogram zdjęć:

To był najlepszy harmonogram na całym świecie.

Przyjaciele - najlepsze odcinki z Chandlerem

1x07 – Ten, w którym Chandler utknął w pomieszczeniu z bankomatem z supermodelką Jill Goodacre. Bawią przede wszystkim myśli bohatera, które słyszmy w tle. Dochodzi do kilku zabawnych sytuacji – np. do tej z gumą do żucia. Komentarze Chandlera rozśmieszają do łez.