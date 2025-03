Millie Bobby Brown o graniu silnych kobiecych postaci. „My również jesteśmy w stanie uratować świat”

fot. Netflix

Reklama

The Electric State, film science fiction od braci Russo, od kilku dni można oglądać na platformie Netflix. W serwisie Rotten Tomatoes ma 14% pozytywnych opinii od recenzentów. Z kolei widzom bardziej podoba się ten film, ponieważ osiągnął 76% pozytywnych ocen wśród użytkowników.

Millie Bobby Brown o graniu silnych kobiecych postaci

W głównej roli obok Chrisa Pratta wystąpiła Millie Bobby Brown. 21-letnia aktorka pojawiła się w podcaście Call Her Daddy Alexa Coopera, gdzie wyjaśniła, dlaczego wybiera role silnych postaci kobiecych.

Myślę, że jest wystarczająco dużo mężczyzn w rolach bohaterów. Wydaje mi się, że widzieliśmy już wystarczająco dużo, wiesz, co mam na myśli? Uwielbiam ich, ale czuję, że potrzebujemy młodych dziewcząt, aby mogły też oglądać w roli bohaterów kobiety i czuć, że my również jesteśmy w stanie uratować świat. To ważny przekaz dotyczący dziewcząt, które mogą podejmować decyzje, działać w polityce, zmieniać świat na lepsze. Więc dlaczego by nie zobaczyć bohaterek na ekranie, z którymi mogą się utożsamiać?

Następnie gwiazda Stranger Things dodała:

Oczywiście, chcę się rozwijać i pracować nad różnymi rzeczami. Ale dla mnie jest to koniecznością: jak młoda dziewczyna będzie się czuła, oglądając to? Czy poczuje się pewniej, czy poczuje, że może przeć naprzód w naprawdę zainspirowany sposób? Wszystko, co do tej pory zrobiłam to napędza, a The Electric State zdecydowanie to robi.

W The Electric State wystąpili również Woody Norman, Ann Russo, Greg Cromer, Vince Pisani, Camrus Johnson i Stanley Tucci. Ponadto głosu użyczyli swoim postaciom Woody Harrelson i Ke Huy Quan. Budżet produkcji wyniósł 320 mln dolarów.

The Electric State - fabuła

Osierocona nastolatka wyrusza na poszukiwania zaginionego brata z tajemniczym robotem u boku oraz napotkanym po drodze przemytnikiem i jego dowcipnym pomagierem.

The Electric State - zdjęcia