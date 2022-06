Miłość, śmierć i roboty: oficjalna antologia serialu w sprzedaży

Źródło: Netflix

Miłość, śmierć i roboty. Oficjalna antologia zbiór fascynujących opowiadań i scenariuszy z gatunku science fiction, od dziś po raz pierwszy jest dostępny w Polsce. Wśród twórców odnajdziecie takie nazwiska jak Alastair Reynolds, John Scalzi, Ken Liu, Peter F. Hamilton, Michael Swanwick, Marko Kloos oraz wiele innych.

Na podstawie opowiadań zawartych w antologii powstał nagrodzony Emmy serial animowany Miłość, Śmierć i Roboty, dostępny na platformie Netflix.

Źródło: Nowa Baśń

Miłość, śmierć i roboty: oficjalna antologia - opis i spis treści

John Scalzi, Ken Liu, Peter F. Hamilton, Michael Swanwick i wielu innych w oficjalnej antologii Miłość, śmierć i roboty! Tim Miller to postać, która cieszy się zasłużonym uznaniem w świecie popkultury. Wraz Davidem Fincherem połączył siły w produkcji pierwszego sezonu netflixowego hitu Miłość śmierć i roboty — animacji dla dorosłych. Dla Millera, jak sam określił, wybieranie historii do każdego odcinka to najlepsza praca, jaką kiedykolwiek wykonywał. Potwierdza to znakomity zestaw autorów i opowiadań. Naprawdę próżno szukać równie pomysłowych, pełnych napięcia i zmuszających do refleksji historii. Każda jest dziełem innego twórcy i posłużyła za podstawę do serialowego scenariusza. Bazuje na różnych wizjach świata, zabiera w międzygatunkową podróż od horroru, przez komedię, akcję po science fiction. Krótko mówiąc, różnorodność tego zbioru sprawia, że absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie.

1. Peter F. Hamilton – „SONNIE MA PRZEWAGĘ”

2. John Scalzi – „TRZY ROBOTY”

3. Alberto Mielgo – „ŚWIADEK”

4. Steve Lewis – „MECHY”

5. Kirsten Cross – „WYSYSACZ DUSZ”

6. John Scalzi – „GDY JOGURT PRZEJĄŁ WŁADZĘ”

7. Ken Liu – „UDANYCH ŁOWÓW”

8. Joe R. Lansdale – „WYSYPISKO”

9. Marko Kloos – „O WYKORZYSTANIU ZMIENNOKSZTAŁTNYCH”

10. Claudine Griggs – „POMOCNA DŁOŃ”

11. Joe R. Lansdale – „RYBIA NOC”

12. Marko Kloos – „SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA”

13. Vitaliy Shushko – „MARTWY PUNKT”

14. Michael Swanwick – „EPOKA LODOWCOWA”

15. John Scalzi – „HISTORIE ALTERNATYWNE”

16. David W. Amendola – „SEKRETNA WOJNA”

17. Alastair Reynolds – „ZA SZCZELINĄ ORŁA”

18. Alastair Reynolds – „BŁĘKIT ZIMY”

19. POSŁOWIE

20. WIADOMOŚĆ OD ZESPOŁU