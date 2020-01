Mindhunter - co z 3. sezonem serialu? Złe wiadomości dla fanów

Mindhunter od Netflixa ma pokaźną liczbę fanów i przy okazji dwóch sezon serial zebrał naprawdę wiele świetnych recenzji. Największy serwis streamingowy na świecie, nie ogłosił jednak jeszcze oficjalnie prac nad 3. sezonem. Portal Deadline donosi, że główna obsada serialu: Holt McCallany, Jonathan Groff i Anna Torv, została zwolniona z kontraktów. Są to raczej złe wieści dla fanów serialu, którzy czekają już na 3. sezon.

Oficjalnie serial nie został skasowany, zatem wciąż daje to nadzieję na powrót. Nie nastąpi to jednak zbyt szybko, ponieważ David Fincher, twórca serialu, zajęty jest teraz innymi projektami: film Mank oraz 2. sezon serialu Miłości, śmierci i robotów. W oświadczeniu Netflixa możemy przeczytać, że wydało mu się nie fair wobec aktorów, aby zatrzymywać ich przed szukaniem nowej pracy, gdy on sam zajmuje się innymi projektami.

Źródła podają, że obsada jest zachwycona pracą z Fincherem i chętnie powróciłaby do pracy nad 3. sezonem. Nic zatem nie jest przesądzone, ale na pewno fanom przyjebie uzbroić się w cierpliwość.