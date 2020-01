Arrowvers po Kryzysie na Nieskończonych Ziemiach. Zwiastuny odcinków seriali

Do sieci trafiło całe mnóstwo materiałów promujących nowe odcinki seriali należących do Arrowverse. Teraz, po zakończeniu Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, bohaterowie muszą wrócić do swoich rzeczywistości, domów i zająć się kolejnymi problemami, które podczas ich nieobecności wcale nie odeszły.

Poniżej zobaczycie krótkie opisy, zwiastuny oraz galerie zdjęć z nadchodzących odcinków seriali Arrowverse od stacji The CW. Oto one:

Arrow

Dni Olivera Queena zostały policzone, ale w kolejnym odcinku serialu Arrow zobaczymy narodziny nowej bohaterki. Odcinek zatytułowany Green Arrow and the Canaries, będzie wprowadzeniem do spin-offa serialu o tym samym tytule, który skupi się na bohaterkach odgrywanych przez Katherine McNamara, Katie Cassidy i Juliana Harkavy. Dla fanów będzie to pierwsza okazja do sprawdzenia, co będzie czekało ich w nowej serii. Odcinek zadebiutuje 21 stycznia na The CW. Zobaczcie zwiastun:

Arrow - zdjęcia z 9. odcinka 8. sezonu

Supergirl

Zaprezentowano też wideo promujące 10. odcinek 5. sezonu serialu Supergirl. Epizod zatytułowany The Bottle Episode, pokaże wydarzenia po Kryzysie na Nieskończonych Ziemiach, gdzie Kara doświadczy kolejnych nieprzyjemnych chwil związanych z problemami nękającymi jej rzeczywistość, z Lexem Luthorem na czele. Ten jest teraz postrzegany przez wszystkich jako bohater, co oczywiście nie jest prawdą. Zobaczcie zwiastun:

Supergirl - zdjęcia z 10. odcinka 5. sezonu

Black Lightning

Black Lightning również powraca do swojej rzeczywistości w 10. odcinku 3. sezonu zatytułowanym The Book of Markovia: Chapter One: Blessings and Curses Reborn. Gdy Jefferson wróci do domu, dowie się o kłopotach Lynn, Aniss i Jennifer. Zobaczcie zapowiedź wideo odcinka:

Black Lightning - zdjęcia z 10. odcinka 3. sezonu

Batwoman

Do sieci trafił również zwiastun 10. odcinka 1. sezonu serialu Batwoman, który zatytułowano How Queer Everything Is Today!. Po odegraniu ważnej roli w Kryzysie na Nieskończonych Ziemiach, Kate powraca do Gotham, gdzie znajduje się na tropie wampira, a Alice powraca z zupełnie nowym planem, przez co dojdzie do konfrontacji obu bohaterek. Zobaczcie zwiastun:

Batwoman - zdjęcia z 10. odcinka 1. sezonu

Flash

W nowym odcinku serialu Flash, główny bohater odkryje Organizację Cieni. Barry Allen powróci w 10. odcinku 6. sezonu wraz z epizodem zatytułowanym Marathon. Odcinek powróci dopiero po finale serialu Arrow, zatem 4 lutego na The CW. Zobaczie wideo promujące:

Flash - zdjęcia z 10. odcinka 6. sezonu

Legends of Tomorrow

Wraz z 5. sezonem powraca też serial Legends of Tomorrow. Premierowy odcinek nowego sezonu (Meet the Legends) zadebiutuje 21 stycznia na The CW. Bohaterowie spotkają się z nową sytuacją, w której wszyscy stali się rozchwytywani przez społeczeństwo po wydarzeniach z Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach. Jak poradzą sobie ze sławą? Zobaczcie materiały promujące serial:

Legends of Tomorrow