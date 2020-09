Minecraft Dungeons zoptymalizowany do odpalania w xCloud

Źródło: Microsoft

Microsoft liczy na to, że xCloud będzie wyłomem w branży gamingowej i pozwoli wynieść serwisy streamingowe na wyżyny popularności. Korporacja przygotowała przeszło 150 tytułów, które mają przyciągnąć do niej klientów zainteresowanych graniem na urządzeniach mobilnych w pecetowe i konsolowe produkcje.

Część z kompatybilnych gier wzbogacono specjalne wsparcie ułatwiające sterowanie za pośrednictwem ekranu dotykowego. Przed oficjalnym debiutem xClouda Microsoft pokazał działanie takiej autorskiej nakładki gamingowej na przykładzie Gears 5 i obiecał, że w przyszłości więcej tytułów zyska podobną funkcję. Firma dotrzymała słowa i zmodyfikowany interfejs pojawi się w Minecraft Dungeons od Mojang Studios oraz Double Eleven.

Twórcy postanowili zoptymalizować system kontroli w taki sposób, aby gracze mogli w pełni cieszyć się tym tytułem bez konieczności podpinania zewnętrznego kontrolera. Dzięki temu po odpaleniu Minecraft Dungeons za pośrednictwem xCloud można odnieść wrażenie, że grę od początku projektowano z myślą o urządzeniach mobilnych.

Modyfikacje nie ograniczyły się bowiem wyłącznie do zmian w samym wyglądzie cyfrowego kontrolera, przeprojektowano także interfejs graficzny, aby lepiej sprawdzał się podczas pracy na małym ekranie. Powiększono przyciski, menu oraz teksty, aby uprzyjemnić i ułatwić granie na niewielkich wyświetlaczach telefonów z Androidem.

Powyższy przykład dobrze ilustruje odmienne podejście Microsoftu i NVIDII do tego sektora branży rozrywkowej. GeForce NOW ma być jedynie narzędziem do odpalania jak największej liczby gier z serwisów zewnętrznych, przez co jego mobilny interfejs jest mało intuicyjny i często potrafi zirytować. Microsoft podchodzi do tego zagadnienia nieco szerzej i próbuje modyfikować swoje gry w taki sposób, aby lepiej sprawdziły się w tym nietypowym środowisku.