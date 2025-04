Czy jest scena po napisach Minecrafta? Znamy odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros. Pictures

Już wiadomo: tak, Minecraft. Film zawiera scenę po napisach. Jest to historia w dużej mierze inspirowana grą o tym samym tytule, zatem również w tej sekwencji nie zabrakło odniesienia. Co więcej, może ona sugerować, że Warner Bros. rozważa stworzenie sequela. Byliśmy na pokazie przedpremierowym, zatem możemy potwierdzić, czego owa scena dotyczy. Jeśli chcecie wybrać się na seans, ostrzegamy - poniższy opis zawiera spoilery.

fot. Warner Bros. // Legendary Pictures

Minecraft - scena po napisach

W scenie pojawia się postać Alex, którą fani Minecrafta już dobrze znają. To niezwykle odważna rudowłosa dziewczyna, która wraz ze Steve'em przemierza kontynent w poszukiwaniu surowców. Oczywiście pomaga również w hodowaniu zwierząt czy pielęgnowaniu upraw. Jej cameo w scenie po napisach może sugerować powstanie kontynuacji filmu.

Minecraft - co wiadomo o filmie?

Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) oraz Dawn (Danielle Brooks) zostają wciągnięci do tajemniczego portalu prowadzącego do Nadziemia. Podczas pobytu trafiają na genialnego rzemieślnika, Steve'a (Jack Black) i podejmują się wyzwania, by odzyskać swoje unikalne cechy i wrócić do prawdziwego świata. Podczas tej podróży poznają wiele nowych postaci znanych z gry.

Jared Hess jest reżyserem filmu. Wśród producentów znajdują się Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui, Jill Messick, Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jonathan Spaihts.

Minecraft: Film - premiera została zaplanowana na 4 kwietnia.