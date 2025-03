Szok – krytycy zachwyceni Minecraft: Film. Pada porównanie do absolutnego klasyka

Fot. Materiały prasowe

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Niektórzy dziennikarze mieli już okazję obejrzeć Minecraft: Film. Widzowie przewidywali, że projekt ze względu na znaną markę może ładnie zarobić, ale jest skazany na artystyczną porażkę, za to zwiastun był wyśmiewany. Pierwsze reakcje sugerują jednak, że mamy do czynienia z absolutnie dziwną, ale wspaniałą produkcją.

Minecraft: Film - pierwsze reakcje

Po pierwsze padło kilka porównań do absolutnego klasyka Napoleon Wybuchowiec. To niskobudżetowa komedia z 2004 roku, która zachwyciła widzów i ma wierne grono fanów. Dziennikarz i krytyk Zach Pope uważa, że przeznaczeniem Minecraft: Film jest stanie się cult classic dokładnie tak, jak Napoleon Wybuchowiec i Nacho Libre.

Cult classics - jak przejść od klapy finansowej i artystycznej do miana klasyka?

Czy Minecraft jest dobrym filmem? Nie, ale w niczym to nie przeszkadza. Zach Pope podsumował, że nie jest dobry, ale seans sprawia mnóstwo frajdy. Ash Crossan ze Screen Rant uważa, że dostarczono coś niecodziennego i autentycznie zabawnego. John Dotson, który pisze między innymi dla portalu The Cosmic Circus, stwierdził, że produkcja jest bezgranicznie głupia, a jednocześnie o wiele lepsza, niż miałaby prawo być. Nie da się ukryć, że krytycy prostu świetnie bawili się na seansie, choć przyznają, że fabuła i scenariusz pozostawiają wiele do życzenia i ostrzegają, że nie należy traktować produkcji zbyt poważnie.

Nie ma również wątpliwości, że to film w reżyserii Jareda Hessa. Tego samego, który pracował nad wspomnianymi produkcjami Napoleon Wybuchowiec i Nacho Libre. John Dotson napisał, że w trakcie seansu po prostu czuć, że dostał pełną kontrolę twórczą nad projektem. EJ Moreno z Flickering Myth zapowiada, że Minecraft ma „niezręczny i zaskakujący humor” filmowca.

A jak poradziła sobie obsada? Jeśli chodzi o występy aktorskie, Jack Black i Jason Momoa zbierają najwięcej pochwał, w tym od Chrisa Killiana z Comicbook czy krytyka Chrisa Gallardo. EJ Moreno również uważa, że to właśnie ta dwójka wyróżniała się na tle reszty obsady.

Do tej pory jedyną naprawdę negatywną recenzję zostawiła recenzentka Jasmine Valentine. Uważa, że Minecraft to „najgorszy film, jaki widziała od lat” i twierdzi, że nie rozbawiło ją nic poza występem Jennifer Coolidge. Jej post jest na ostatnim slajdzie w galerii i zebrał dużo serduszek na X, bo aż osiem tysięcy, czyli o wiele więcej, niż pozostali wspomniani krytycy.

Podsumowując, na seansie Minecraft: Film można się dobrze bawić, jeśli nie traktuje się samej produkcji zbyt poważnie i lubi specyficzny humor reżysera. Sama fabuła i scenariusz pozostawiają jednak wiele do życzenia. Musicie sami zdecydować, czy to coś dla Was.