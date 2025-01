Błagała reżysera Marvela o supermoce. "Śmiali się wtedy ze mnie"

Fot. Materiały prasowe

Judy Greer w rozmowie z portalem The Direct wypowiedziała się na temat swojej nieobecności w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania. Aktorka w poprzednich częściach wcielała się w Maggie Lang, czyli byłą żonę Scotta i matkę Cassie.

[...] Nie wiem, swoją drogą, dlaczego nie było mnie w Kwantomanii, ale poszłam do kina i obejrzałam film. Nie mam pojęcia, dlaczego mnie w nim nie obsadzili, ale bardzo chciałam się w nim znaleźć. To kupa zabawy.

Najciekawsze jest jednak to, że najwyraźniej Greer pragnęła, by jej postać dostała moce w MCU. Prosiła nawet o to Peytona Reeda, reżysera wszystkich trzech części Ant-Mana.

Błagałam Peytona Reeda o supermoce – przyznała Greer. – „Proszę, proszę, proszę. Mogłabym wpaść na kogoś na ulicy i dostać supermoce? Proszę, proszę, proszę?”. On i Paul [Rudd] śmiali się wtedy ze mnie i nigdy mi żadnej nie dali.

Na pewno ciekawie byłoby zobaczyć reakcję Maggie na transformację córki Cassie w superbohaterkę. Możliwe jednak, że zobaczymy ją w kolejnych filmach Marvela. W końcu wielu fanów przewiduje, że Cassie będzie należeć do nowego pokolenia Avengersów, tak jak chociażby Ms. Marvel.