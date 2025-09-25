placeholder
Ministranci podnoszą na duchu w Gdyni. Już wcześniej był film, który dawał podobne emocje

Ministranci zachwycają na festiwalu filmowym w Gdyni, zbierając dobre recenzje krytyków oraz widzów. Film dający nadzieję i nawet budujące wiarę w dobro drugiego człowieka - pomimo trudnej tematyki, którą ta produkcja porusza. Jak tytul wywoływał podobne emocje?
Adam Siennica
Ministranci fot. Łukasz Bąk
Ministranci to zaskoczenie i to bardzo pozytywne. Dobre, emocjonujące, zabawne kino, które w pewnym momencie porusza, zaskakuje i pozostawia z pozytywnymi emocjami. Niezwykła historia czwórki dzieciaków, którzy kradną ekran doświadczonym aktorom i pokazują wiele wiarygodności oraz autentycznych emocji, przez które widzowie ich pokochają.

Często mówi się, że polskie kino artystyczne pozostawia widza w depresji i przygnębieniu. Ministranci tak nie robią, a wcześniej w historii festiwalu były filmy działające podobnie.

Najlepszy - obejrzyj w Polsat Box Go

Takie motywujące, podnoszące na duchu i dające nadzieję działanie miał film Najlepszy z Jakubem Gierszałem w roli głównej. Niezwykła historia osoby, która była leżącym na dnie narkomanem i wyszła z tego dzięki sportowi, determinacji i sile woli. Film, który sprawia, że od razu czujemy uderzenie pozytywnej energii! W Polsat Box Go można go obejrzeć w kolekcji Filmy z festiwalu w Gdyni!

W ramach flagowej sekcji Klub Konesera w serwisie można oglądać również filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach świata – w Cannes, Toronto, Wenecji i Berlinie – oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej. To nie tylko festiwal filmowy w Gdyni, ale też najlepsze kino artystyczne z całego świata.

Adam Siennica
