Star Trek jak Andor. Scott Bakula komentuje pomysł na nowy serial

Michael Sussman, scenarzysta i producent seriali z uniwersum Star Treka, zdradził, że pracuje nad projektem o nazwie Star Trek: United. Ma być to polityczny thriller rozgrywający się wiele lat po wydarzeniach z Enterprise. Scott Bakula miałby powrócić w roli prezydenta Federacji Jonathana Archera, który jest ojcem dorosłych dzieci. Sam Sussman porównał ten projekt do hitu Gwiezdne wojny: Andor. A co na to Scott Bakula?

Star Trek: United - komentarz Scotta Bakuli

Dobra wiadomość w wypowiedzi aktora jest taka, że jest otwarty na powrót do roli Jonathana Archera. Niczego jednak nie potwierdza. Projekt jest na etapie rozwoju, więc jeszcze długa droga do potencjalnego zielonego światła na ewentualną realizację.

– Oczywiście, bardzo chciałbym nakręcić więcej Star Treka, ale nie mogę potwierdzić żadnych plotek, ponieważ nie jestem ich autorem. To nie tak, że ktoś wrzucił do sieci specjalnie informacje. Po prostu ludzie gadają...

Jego wypowiedź nie jest daleka od prawdy, ale też nie jest plotką. Michael Sussman najpewniej świadomie publicznie powiedział fanom o projekcie podczas panelu, by pokazać osobom decyzyjnym, jak wielkie zainteresowanie może zbudować. Nie pomylił się, bo ta wiadomość zelektryzowała fanów. Jednak na razie to tylko słowa, które padły w rozmowie. Na konkrety trzeba jeszcze poczekać.

Scott Bakula jako Jonathan Archer w mundurze, który trochę przypominał te z poprzednich Star Treków, a trochę kombinezony NASA. / Fot. CBS

Na razie nie wiadomo, jakie podejście do tego mają osoby decyzyjne. Bardzo duży i pozytywny szum wokół Star Trek: United na pewno buduje optymizm wśród widzów.

Przypomnijmy słowa scenarzysty o serialu:

– To thriller polityczny i dramat rodzinny osadzony w chaotycznych czasach budowania Federacji. Zrobiliśmy 98 odcinków Enterprise i myślę, że Bakula czuł, jakby wszystko pokazał na temat tej postaci, ale teraz to jest inny kierunek rozwoju dla Archera. Zaintrygowało go to. Moją aspiracją jest to, by ten serial zrobił dla Star Treka to, co Andor zrobił dla Star Wars – by stworzyć serial opowiadający dojrzałe, dorosłe historie i pokazać je w realistyczny, poważny sposób.