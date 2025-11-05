Star Trek jak Andor. Scott Bakula komentuje pomysł na nowy serial

Michael Sussman, scenarzysta i producent seriali z uniwersum Star Treka, zdradził, że pracuje nad projektem o nazwie Star Trek: United. Ma być to polityczny thriller rozgrywający się wiele lat po wydarzeniach z Enterprise. Scott Bakula miałby powrócić w roli prezydenta Federacji Jonathana Archera, który jest ojcem dorosłych dzieci. Sam Sussman porównał ten projekt do hitu Gwiezdne wojny: Andor. A co na to Scott Bakula?
Star Trek: United - komentarz Scotta Bakuli
Dobra wiadomość w wypowiedzi aktora jest taka, że jest otwarty na powrót do roli Jonathana Archera. Niczego jednak nie potwierdza. Projekt jest na etapie rozwoju, więc jeszcze długa droga do potencjalnego zielonego światła na ewentualną realizację.
Jego wypowiedź nie jest daleka od prawdy, ale też nie jest plotką. Michael Sussman najpewniej świadomie publicznie powiedział fanom o projekcie podczas panelu, by pokazać osobom decyzyjnym, jak wielkie zainteresowanie może zbudować. Nie pomylił się, bo ta wiadomość zelektryzowała fanów. Jednak na razie to tylko słowa, które padły w rozmowie. Na konkrety trzeba jeszcze poczekać.
Na razie nie wiadomo, jakie podejście do tego mają osoby decyzyjne. Bardzo duży i pozytywny szum wokół Star Trek: United na pewno buduje optymizm wśród widzów.
Przypomnijmy słowa scenarzysty o serialu:
Źródło: screenrant.com