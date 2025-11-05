Reklama
Marvel da Doomowi w Avengers: Doomsday potężnego sojusznika. Słynna postać nie zginie?

W Avengers: Doomsday główny złoczyńca filmu Marvela, Doktor Doom, może połączyć siły z jedną z najpotężniejszych postaci MCU. Pojawiły się też doniesienia, że w produkcji, wbrew wcześniejszym pogłoskom, nie dojdzie do śmierci ikonicznego bohatera. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Doom w Avengers: Doomsday - grafika stworzona przez AI wallsnapy.com
Wczoraj do sieci trafiło sporo spekulacji na temat Avengers: Doomsday i Secret Wars. Źródłem doniesień jest James Mack, który jako pierwszy opisał grafiki koncepcyjne do pierwszej ze wspomnianych produkcji, jeszcze zanim ujrzały one światło dzienne. Scooper sugeruje, że główny złoczyńca ekranowej opowieści, Doktor Doom, będzie miał potężnego sojusznika - Sentry'ego. Antagonista najprawdopodobniej w jakiś sposób przejmie kontrolę nad alter ego Roberta Reynoldsa, Otchłanią, jednocześnie dążąc do przewyższenia poziomem mocy samego Lokiego, cokolwiek miałoby to oznaczać. 

Mack rzuca też nowe światło na postać Namora, który wbrew wcześniejszym spekulacjom nie będzie złoczyńcą. Z jednej strony chce on przetrwać nadchodzącą Inkursję i ocalić tym samym królestwo Talokanu, z drugiej - przynajmniej początkowo - niechętnie podejdzie do kwestii udzielenia pomocy Reedowi Richardsowi. 

Jest również wzmianka o Kapitan Marvel i Monice Rambeau, które mają w Avengers: Doomsday "walczyć". Nie jest jednak jasne, czy chodzi tu o ich wspólną walkę z nadciągającymi zagrożeniami, czy pojedynek między sobą. 

Z kolei jedną z najważniejszych postaci Secret Wars ma być Vision, który może połączyć siły i nawet... zamieszkać ze Star-Lordem - taki obrót spraw sugerowały już wcześniej szkice koncepcyjne. 

Nowy, wyśmiewany bohater z Great Lakes Avengers w MCU?

Niezależnie od powyższych rewelacji inny scooper, MyTimeToShineHello, zapowiada wprowadzenie do MCU postaci Doormana, komiksowego bohatera z drugiego czy nawet z trzeciego szeregu. W powieściach graficznych najczęściej przedstawiano go jako mutanta i nastolatka, który dysponuje wielokrotnie wyśmiewaną przez inne osoby (w tym jego własnego ojca) mocą: potrafi teleportować siebie i znajdujące się w pobliżu istoty przez niemal każdą konstrukcję - to właśnie dlatego zyskał on przydomek "Żywy Portal", pod którym działał m.in. w grupie Great Lakes Avengers. Nie wiemy, kiedy Doorman trafi do Kinowego Uniwersum Marvela; być może dojdzie do tego w serialu Wonder Man

Najdziwniejsze moce X-Men i innych mutantów z komiksów Marvela. Szkielet w galarecie, dodatkowa skóra i trzy twarze

arrow-left Marvel arrow-right

 

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: James Mack/MyTimeToShineHello

