Minuta ciszy - zdjęcia z polskiego serialu CANAL+. To historia o branży pogrzebowej

fot. Przemo Paczkowski / CANAL+ Polska

Minuta ciszy to nowy polski serial CANAL+ Polska, który będzie dostępny w platformie CANAL+ Online. Oficjalnie ogłoszono, że zakończone prace na planie. Za kamerą stoi Jacek Lusiński (Śubuk, Carte Blanche), który napisał scenariusz z Szymonem Augustyniakiem (Śubuk). Lusiński jest również pomysłodawcą projektu. Pierwszy sezon liczy 6 odcinków.

Główne role grają Robert Więckiewicz, Piotr Rogucki, Karolina Bruchnicka i Aleksandra Konieczna. W pozostałych rolach zobaczymy m.in.: Aleksandrę Popławską, Adama Bobika, Mirosława Zbrojewicza, Martę Ścisłowicz, Tomasza Drabka, Wojciecha Skibińskiego i Ireneusza Kozła.

Minuta ciszy - wideo

Minuta ciszy - o czym jest serial?

Mietek Zasada (Robert Więckiewicz), listonosz z małego miasteczka, bardzo krótko cieszy się rozpoczęciem emerytury. Gdy jego najlepszy przyjaciel (Mirosław Zbrojewicz) popełnia samobójstwo, a jedyny w okolicy zakład pogrzebowy odmawia wykonania pochówku, główny bohater postanawia założyć własną firmę pogrzebową. Nieświadomy absurdów funeralnego biznesu szybko wchodzi w konflikt z lokalnym monopolistą branży Jackiem Wiecznym (Piotr Rogucki), a na wsparcie może liczyć tylko ze strony ekscentrycznej córki zmarłego przyjaciela (Karolina Bruchnicka) oraz swojej niepełnosprawnej żony (Aleksandra Konieczna).

Minuta ciszy

- Ten serial będzie kolejnym dowodem na jakość premium produkcji sygnowanych logo CANAL+. Świetny scenariusz, imponująca obsada, podejmowanie trudnych tematów, które do tej pory rzadko były poruszane w polskich produkcjach – to wszystko, za co widzowie pokochali nasze seriale, znajdzie się również i tutaj. Jestem pewna, że MINUTA CISZY wywoła głośną dyskusję – mówi Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji CANAL+ POLSKA.

Minuta cisza - data premiery nie została ujawniona.