Minx - 2. sezon prawie gotowy, a serial zostanie wyrzucony do kosza. Kolejna ofiara cięć w HBO Max

Fot. HBO Max

Minx był traktowany jako sukces platformy streamingowej HBO Max, więc w maju 2022 roku zamówiono 2. sezon. Jak donosi Variety drugi sezon jest już praktycznie nakręcony i twórcy szykowali się do zamknięcia pracy na planie. Nieoczekiwanie dostali informacje, że nikt nigdy tego nie zobaczy. Nie tylko serial został skasowany, to jeszcze ma on zostać w całości usunięty z platformy HBO Max w ramach cięcia kosztów korporacji Warner Bros. Discovery. Wiele tytułów zniknęło z serwisu w wyniku ich działań. Zostały one odpisane od podatku, więc nigdy nie ujrzą już światła dziennego. Słynne było też skasowane prawie gotowego filmu Batgirl.

Minx - szansa na 2. sezon?

Lionsgate Television, czyli producent serialu, w oświadczeniu prasowym donosi, że szukają nowego domu dla Minx, ale na ten moment nie wiadomo, jakie są na to szanse.

Historia serialu HBO osadzona jest w Los Angeles i przedstawi początki magazynu Minx. Widzowie śledzić będą poczynania założycieli czasopisma erotycznego - młodej feministki portretowanej przez Ophelię Lovibond oraz wydawcy granego przez Jake'a Johnsona.

W obsadzie znaleźli się również Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano oraz Oscar Montoya.