Spin-offy The Walking Dead w polskim streamingu! 1. sezon Dead City już dostępny

fot. AMC

The Walking Dead to najpopularniejszy postapokaliptyczny serial z zombie, który doczekał się kilku spin-offów. Jedne skupiały się na dalszych losach poszczególnych postaci, a inne opowiadały oddzielne historie w uniwersum. W końcu te produkcje będą dostępne również w Polsce!

1. sezon Dead City już na streamingu

W ofercie serwisu streamingowego Canal+ już teraz fani mogą oglądać 1. sezon The Walking Dead: Dead City, który śledzi losy Negana (Jeffrey Dean Morgan) i Maggie (Lauren Cohan) kilka lat po wydarzeniach z flagowego serialu. W opisie możemy przeczytać, że bohaterowie trafiają do postapokaliptycznego Manhattanu, który jest od dawna odcięty od stałego lądu. Rozpadające się miasto jest pełne umarłych i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru. Podczas pobytu w mieście Maggie i Negan spotykają rodowitych nowojorczyków, uciekają przed szeryfem ze skomplikowaną przeszłością, ścigającego okrytego złą sławą zabójcę. Ale gdy duet zagłębia się w otchłanie miasta opanowanego przez szwendaczy staje się jasne, że traumy z ich burzliwej przeszłości mogą okazać się równie wielkim zagrożeniem, jak niebezpieczeństwa teraźniejszości.

Platforma podała, że pierwszy odcinek 2. sezonu The Walking Dead: Dead City, trafi do serwisu 5 maja, kilka godzin po światowej premierze.

fot. AMC

Premiery pozostałych spin-offów The Walking Dead wkrótce

Ponadto w Canal+ pojawią się również pozostałe spin-offy The Walking Dead. Latem do serwisu trafią dwa pierwsze sezony The Walking Dead: Daryl Dixon, a następnie widzowie będą mogli oglądać premierowe odcinki 3. serii. Podobnie, jak w przypadku Dead City, one też będą dostępne kilka godzin po emisji w USA. Dokładana data premiery jeszcze nie została ujawniona.

Przypomnijmy, że The Walking Dead: Daryl Dixon opowiada o tytułowym bohaterze granym przez Normana Reedusa, który trafił do Francji. Akcja rozgrywa się zaraz po wydarzeniach z głównego serialu.

fot. AMC

Do tego w serwisie zadebiutuje wyczekiwany The Walking Dead: The Ones Who Live, czyli miłosna historia Michonne (Danai Gurira) i Ricka Grimesa (Andrew Lincoln). Opowiada o ich spotkaniu po kilku latach od dramatycznych wydarzeń na moście, gdy Rick został poważnie ranny, a następnie trafił do Armii Republiki Obywatelskiej. Ten serial pojawi się na Canal+ jesienią.

fot. AMC

Najlepsze seriale postapokaliptyczne

