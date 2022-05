Minx i Julia z nowymi sezonami. Promised Land i inne skasowane

Fot. HBO Max

Maj to czas tzw. Upfrontów, czyli prezentacji ramówek na sezon 2022/2023, podczas których dowiemy się jakie seriale pojawią się w telewizji, a jakie tytuły zostaną skasowane. Pierwsze decyzje już zapadły, a platformy streamingowej też podejmuje swoje decyzje w podobnym okresie, więc zdecydowanie się to nakłada.

HBO Max - zamówienia

Platforma HBO Max jest zadowolona z kilku swoich seriali. 2. sezony dostaną Minx oraz Julia. Daty premiery nowych sezonów nie zostały ustalone.

Netflix - zamówienia

Netflix przedłuża dwa tytuły. Słodkie magnolie będą mieć 3. sezon, podobnie jak I Think You Should Leave with Tim Robinson także powróci z 3. sezonem.

Telewizje - kasacje

Jako pierwsza swoje decyzje podjęła telewizja ABC kasując dwie nowości serialowe, które wchodziły w sezonie 2021/2022. Są to Promised Land oraz Queens. Obie zostały zakończone na pierwszym sezonie. Powód jest prosty: fatalna oglądalność. Widzowie nie byli zainteresowani.

Z innych wieści to platforma Peacock zdecydowała się skasować Byle do dzwonka po 2. sezonie. Kontynuacja hitu nie przeżyła tak długo jak oryginał.

Dobre wieści dla fanów serialu Agentka McCall. Cieszy się on ogromną popularnością, więc telewizja CBS od razu zamówiła realizację dwóch kolejnych sezonów.