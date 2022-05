Doctor Strange 2 - sceny po napisach. Ile ich jest i co w nich zobaczymy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Czy są sceny po napisach Doctor Strange 2? Każdy fan Marvela wie, że one są i wręcz muszą być! Mamy dwie sceny po napisach. Pierwsza jest ważna fabularnie i zapowiada kolejną historię z Doktorem Strangem, a druga to humorystyczny gag, który nic ponadto nie wnosi. To właśnie w niej pojawia się Bruce Campbell, który ma cameo w każdym filmie Sama Raimiego.

Doctor Strange 2 - sceny po napisach

Pierwsza scena jest ważna, kluczowa i pojawia się w niej wielka gwiazda kina. Jeśli czytasz to i nie chcesz wiedzieć, co w niej można zobaczyć, zamknij newsa. Poniżej będzie spoilerowy opis tej ważnej sceny.

SPOILERY SPOILERY

Doktor Strange idzie niedaleko Sanctum Sanctorum, gdy nieoczekiwanie słyszy głos. Odwraca się i widzi kobietę, którą jest znana z komiksów Clea. Wciela się w nią Charlize Theron i choć tutaj jest to cameo, jej rola będzie niezwykle ważna w przyszłych przygodach czarodzieja. Mówi mu, że jego działania doprowadziły do czegoś, co muszą razem naprawić. Następnie stworzyła magią ostrze z energii i rozcięła otoczenie, tworząc portal. Clea pyta Stephena, czy się boi, a on na to, że w ogóle. Wówczas trzecie oko otwiera mu się na czole i idzie za nią do portalu.

Clea

Kim jest Clea?

Przypomnijmy, że w komiksach Mavela Clea to wielka miłość herosa, która pomagała mu w walce ze swoim wujem, Dormammu. To czarny charakter, który poznaliśmy w pierwszej części Doktora Strange'a. Z czasem zamieszkała razem z obiektem westchnień w Nowym Jorku, a jej partner szkolił ją w sztukach mistycznych. Bohaterka koniec końców wróciła do swojego macierzystego Mrocznego Wymiaru, stając się jedną z najpotężniejszych czarownic w uniwersum Marvela. Na razie nie wiadomo, jaką dokładnie wizję ma Marvel Studios na tę postać w MCU.