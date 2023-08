Misja Stone - Gal Gadot o inspiracji Tomem Cruisem. Jak na nią wpływa?

fot. Netflix

Misja Stone to nowy film akcji Netflixa o szpiegach z Gal Gadot w roli głównej. Podczas wywiadu przeprowadzonego przed strajkiem aktorów promowała swoje widowisko, którego jest także producentką.

Gal Gadot inspiruje się Tomem Cruisem

- Tom Cruise jest jak jednorożec w tym gatunku. Nie sądzę, by był ktoś jeszcze taki jak Tom. Jest on dla mnie wielką inspiracją. Dzięki temu zawsze staram się przekraczać swoje granice.

Wcześniej w wywiadach mówiła, że sama gra w tylu scenach kaskaderskich, ile może, ale producenci nie pozwalają jej występować w naprawdę szalonych popisach.

MISJA STONE

Aktorka przyznaje, że Wonder Woman zainspirowała ją do zrobienia czegoś z kobietą w roli głównej.

- Bond, Mission: Impossible, Tożsamość Bourne'a, Szklana pułapka - to filmy, które chłonę i zawsze chciałam w czymś takim zagrać. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę: "Chwila, to mężczyźni chodzą na filmy akcji z kobietą w roli głównej. Możemy więc zrobić więcej takich filmów, więc to zróbmy". To dało mi pewność i tak zaczęliśmy opracowywać Misję Stone.

Misja Stone - premiera w Netflixie odbędzie się 11 sierpnia.