Mission: Impossible 7 - data powrotu na plan. Czy inne blockbustery też wrócą w tym okresie?

Zdjęcia do Mission: Impossible 7 i 8 (są kręcone jednocześnie) mają zostać wznowiony we wrześniu 2020 roku. Tak twierdzi Tommy Gormley, reżyser drugiego planu pracujący przy tej produkcji. Wyjawił to w rozmowie z BBC, w której komentował nowe zasady bezpieczeństwa prac na planie opublikowane przez Brytyjski Instytut Filmowy.

Ma on nadzieję, że dzięki temu uda im się skończyć zdjęcia w maju 2021 roku. Podkreśla jednak, że mają nadzieję na start prac we wrześniu, więc nie jest to data zapisana w kamieniu i wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji z pandemią koronawirusa. Wspomina, że byli w Wenecji przez pięć dni jak musieli przerwać pracę.

- Mamy nadzieję wznowić pracę we wrześniu i liczymy, że uda nam się odwiedzić wszystkie kraje zgodnie z planem. Większość zdjęć ma być kręcona w Wielkiej Brytanii w studiu, dlatego celujemy w okres od września 2020 do kwietnia/maja 2021 roku. Jesteśmy przekonani, że możemy to zrobić.

Jest to pierwsza hollywoodzka superprodukcja z konkretnym planem powrotu na plan. Pomimo tego, że Wielka Brytania, Niemcy i inne kraje zezwoliły na wznowienie prac, największe studia wstrzymały się od decyzji. To może być klarowna sugestia, kiedy na poważnie ekipy filmów Matrix 4 czy The Batman wrócą na plany.

Mission: Impossible 7 - premiera w listopadzie 2021 roku. Mission: Impossible 8 pojawi się w listopadzie 2022 roku.