Branża filmowa w trakcie pandemii - Wielka Brytania przedstawia nowe wytyczne, jest zielone światło

Źródło: Warner Bros.

Stało się: powstał 34-stronicowy dokument zatytułowany Bezpieczna praca podczas COVID-19 w produkcji filmowej i telewizyjnej. Po długich tygodniach konsultacji przedstawiciele brytyjskiego przemysłu filmowego opublikowali swoje wytyczne dotyczące nowych zasad bezpieczeństwa na planach zdjęciowych i higieny pracy.

Wielka Brytania jest znana na całym świecie jako doskonałe miejsce do robienia filmów i jest domem dla najlepszych na świecie talentów filmowych i telewizyjnych - powiedział sekretarz kultury Oliver Dowden. - Ciężko pracowaliśmy, aby wesprzeć branżę w tych trudnych czasach i cieszę się, że mogliśmy zgodzić się na ten krok naprzód w kierunku ponownego bezpiecznego uruchomienia kamer.

Rząd dał już wytycznym zielone światło - produkcja filmowa w Wielkiej Brytanii zostanie wznowiona wkrótce. Pozostała jeszcze kwestia ubezpieczeń.

Nowe wytyczne są raczej doradcze. Zaprojektowane tak, by łatwo można było je skalować, w zależności od rozmiarów projektu. Sfinalizowany dokument obejmuje 30 indywidualnych punktów, od tych związanych ze świadomością zagrożenia, aż po podróże czy higienę psychiczną. Oto przykładowe wskazówki:

sprawdzanie objawów COVID-19 musi odbywać się codziennie i dotyczy całej obsady i załogi; należy pamiętać o codziennym mierzeniu temperatury,

dystans społeczny należy na planie utrzymywać w miarę możliwośći zgodnie z wytycznymi rządowymi,

przed rozpoczęciem pracy wszyscy pracownicy obsady i ekipy muszą wziąć udział w szkoleniu wprowadzającym COVID-19 - Bezpieczniejsza praca. Pracownicy nadzoru i osoby udzielające pierwszej pomocy muszą przejść dalsze szkolenia.

dla każdej produkcji należy ustalić protokół izolacji i powrotu do pracy po COVID-19,

w przypadku obsady i załogi międzynarodowej należy przestrzegać wytycznych rządu brytyjskiego w zakresie kwarantanny i środków ochrony osobistej - dotyczy to każdego przybywającego do Wielkiej Brytanii,

w gastronomii zaleca się stosowanie paczkowanej żywności i sztućców jednorazowego użytku,

wszystkie miejsca pracy, poczekalnie i pomieszczenia ogólnodostępne muszą być profesjonalnie oczyszczone i zdezynfekowane,

należy zachęcać do częstszego mycia rąk,

unikać scen z tłumem, w których nie można spełnić wymagań dystansu społecznego, zachęcając do alternatywnych rozwiązań technicznych,

w kawiarenkach / stołówkach studyjnych będą dostępne tylko dania na wynos, dopóki przepisy brytyjskiego rządu nie zasugerują, że posiłki na miejscu są dopuszczalne,

w przypadku kostiumów unikaj pozycji twarzą w twarz podczas dopasowywania i poproś obsadę, aby ubrała się w pełni samodzielnie, gdy to możliwe. Włosy i makijaż powinny być przygotowywane na stanowiskach w odpowiednich odległościach, ew. używajcie ekranów z pleksi między stacjami. W miarę możliwości czas na krześle powinien być ograniczony.

BFC potwierdziło przy okazji publikacji raportu, że ustalone wytyczne nie są obowiązkowe i powstały tylko po to, aby doradzać twórcom. Przewidywania sugerują, że zdjęcia do pierwszych produkcji mogą zostać wznowione w okolicach lipca. Przed wybuchem pandemii w Wielkiej Brytanii pracowały między innymi ekipy zdjęciowe filmu The Batman, drugiego sezonu serialu Wiedźmin oraz filmu Jurassic World: Dominion