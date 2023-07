Mission Impossible 7 kopiuje Uncharted 2? Reżyser gry wskazuje konkretną scenę

Materiały prasowe

Film Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, przedstawiający kolejne przygody Ethana Hunta (Tom Cruise), jest obecnie wyświetlany w kinach, a najszerzej komentowane są dwie sceny.

Pierwszą z nich jest scena ze skokiem motocyklowym z urwiska, który faktycznie wykonał Cruise, natomiast druga to scena wspinaczki po zwisającym wagonie kolejowym.

To właśnie do tej drugiej odniósł się jeden z reżyserów gry Uncharted 2, Bruce Straley. Na Twitterze opublikował kilka zdjęć, które pozwalały porównać filmowego Ethana Hunta trzymającego się wiszącego pociągu z Nathanem Drake'iem z Uncharted 2: Among Thieves z 2009 roku, który robi to samo.

Uncharted 2

Pod zdjęciami Straley zamieścił podpis: najszczersza forma pochlebstwa, które jest nawiązaniem do powiedzenia: "naśladownictwo to najszczersza forma pochlebstwa".

Mission: Impossible i Uncharted - nie pierwsze takie powiązanie

Mission Impossible już wcześniej było w pewien sposób powiązane z Uncharted. Reżyser Christopher McQuarrie, podczas promocji Mission Impossible: Rogue Nation z 2015 roku, zapytany o to jak wymyślił ten scenariusz, stwierdził "Wysiłek grupowy / Uncharted". Chodziło tutaj o scenę, w której Hunt wisiał na zewnątrz odrzutowca.

Choć nie wiadomo czy Tom Cruise i Christopher McQuarrie rzeczywiście wyciągnęli scenę wiszącego pociągu do Dead Reckoning Part 1 z Uncharted 2, trudno zaprzeczyć podobieństwu między nimi.