Zwiastun nowego polskiego filmu przygodowego. Są znane gwiazdy i skrzaty

fot. Piotr Dudak

Pojawił się oficjalny zwiastun nowego polskiego filmu przygodowego, zatytułowanego Skrzat. Nowy początek. Produkcja opowiada o dziewczynce, która postanawia udowodnić wszystkim, że magiczne stworzenia z legend naprawdę istnieją. Zwiastun widowiska możecie zobaczyć poniżej.

Skrzat. Nowy początek - oficjalny zwiastun

Skrzat. Nowy początek - opis fabuły

Fabuła opowiada o 11-letniej Hani, która przeprowadza się do innego miasta i ma problem z odnalezieniem się w nowym środowisku. Dziewczynka wierzy w skrzaty i naraża ją to na drwiny ze strony rówieśników. Gdy koleżanki z klasy zabierają jej bezcenny medalik, główna bohaterka postanawia go odzyskać i udowodnić wszystkim, że stworzenia z legend istnieją naprawdę. W tym zadaniu pomoże jej szkolny outsider Michał. W trakcie tej przygody odkryje jednak coś o wiele bardziej magicznego niż skrzaty – siłę przyjaźni.

Skrzat. Nowy początek - reżyseria, obsada, premiera

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Krzysztof Komander. Główną bohaterkę zagra młoda Amelia Golda. Dla obojga artystów będzie to debiut. Poza tym w obsadzie znalazły się również gwiazdy dobrze już znane polskim widzom, w tym: Arkadiusz Jakubik, Anna Smołowik, Borys Szyc, Wojciech Solarz czy Agata Turkot.

Premiera filmu Skrzat. Nowy początek odbędzie się 19 września 2025 roku w polskich kinach. Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się na seans. Czekamy na Wasze komentarze!