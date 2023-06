Mission: Impossible 7 - są pierwsze reakcje. Tom Cruise i jego wyczyny znowu zachwycają krytyków

fot. materiały prasowe

W Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 Ethan Hunt (Tom Cruise) i jego zespół IMF rozpoczynają swoją najniebezpieczniejszą misję. Są na tropie nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości. Muszą zdążyć zanim broń wpadnie w niepowołane ręce. Stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. Kiedy mroczne siły z przeszłości Ethana zbliżają się, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja – nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.

Podczas światowej premiery widowiska w Rzymie, zaprezentowano dzieło przed krytykami. Ich reakcje jasno wskazują, że przed nami "nienagannie wykonany" i "ekscytujący" film akcji.

Mission: Impossible 7 - pierwsze reakcje

Perri Nemiroff z Collider napisał,że to jest "kolejna świetna odsłona tej serii" ze wszystkimi największymi jej zaletami oraz ekscytującymi scenami akcji. Autor Uproxx, Mike Ryan, dodał, że prócz tego, że mamy od czynienia z ekscytującym filmem, to jednocześnie mamy ciekawe spojrzenie Christophera McQuarrie na zagadnienie Sztucznej Inteligencji i zagrożeń z tym związanych. Germain Lussier z Gizmodo powiedział, że to jedna z trzech najlepszych odsłon całej serii, natomiast redaktorka Indiwire, Kate Erbland, określiła produkcję jako świetnie przemyślaną biorąc pod uwagę, że za rok pojawi się część druga. Zdaniem Erika Davisa z Fandango, tempo widowiska jest świetne i nigdy nie przestaje bawić. Jeśli chodzi o występy aktorskie, to prócz niezawodnego Cruise'a, świetnie spisuje się też Hayley Atwell, która kradnie każdą scenę, w której się pojawia.

Dla wielu komentujących to jedna z najlepszych (jeśli nie najlepsza) odsłona serii. Akcja przyprawia o szybsze bicie serca, a temat filmu jest niezwykle aktualny. Czasami robi się trochę gęsto, ale jego tempo i intensywność z nawiązką to pokrywają. Pojawiła się jednak też jedna mocno krytyczna reakcja od Scotta Mendelsona. Dla niego MI:7 jest rozczarowaniem ze względu na dziwne dialogi, skróty fabularne i widocznymi niedociągnięciami wywołanymi kręceniem w trakcie pandemii koronawirusa. Nie mógł zaangażować się w to widowisko widząc te pęknięcia.

Mission: Impossible 7 - plakaty

Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1

Mission: Impossible 7 - obsada

W obsadzie są Tom Cruise, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Rebecca Fergusonczy Ving Rhames, Pom Klementieff oraz Hayley Atwell.

Mission: Impossible 7 - premiera 14 lipca 2023 roku.