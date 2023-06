Problem trzech ciał - zwiastun serialu sci-fi. To superprodukcja Netflixa od twórców Gry o tron!

Netflix

The Three-Body Problem: I to będzie dość ciekawy projekt dla fanów popkultury, bo po wielu problemach będzie on pierwszym, jaki stworzyli krytykowany twórcy serialu Gra o tron po zakończeniu 8. sezonu. Nie będzie Davidowi Benioffowi i D.B. Weissowi łatwo przekonać do siebie fanów. Projekt oparty jest na książce Liu Cixina pod tym samym tytułem. To doceniana i nagradzana powieść z gatunku science fiction.

Problem trzech ciał - teaser

Problem trzech ciał - opis

Netflix nie opublikował oficjalnego opisu filmu, ale tak wygląda opis książki. Pierwsza część z serii powieści Cixina opowiada historię Ye Wenjie, która po śmierci ojca z rąk Czerwonej Gwardii, próbuje pomóc kosmitom w inwazji na Ziemię. W czasie Rewolucji Kulturalnej, rozpoczyna planowanie różnych sposobów na przyjęcie istot pozaziemskich. To właśnie o rolę Ye Wenjie prawdopodobnie chodzi w przypadku Gonzalez.

Problem trzech ciał - obsada

Jovan Adepo (on/jego), John Bradley (on/jego), Liam Cunningham (on/jego), Eiza González (ona/jej), Jess Hong (ona/jej), Marlo Kelly (ona/jej), Alex Sharp (on/jego), Sea Shimooka (ona/jej), Zine Tseng (ona/jej), Saamer Usmani (on/jego), Benedict Wong (on/jego), Jonathan Pryce (on/jego)(„Dwóch papieży”, „The Crown”); Rosalind Chao (ona/jej) („Better Things”, „Pralnia”, „Mulan”); Ben Schnetzer (on/jego) („Y: Ostatni mężczyzna”); Eve Ridley (ona/jej) („Świnka Peppa”, „Casualty”).

Problem trzech ciał - premiera w styczniu 2024 roku w Netflixie.