Mission: Impossible 7 - jedna ze scen została nagrana telefonem. Aktor opowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 to akcyjniak, który ponownie dostarcza wielu wrażeń i mrożących krew w żyłach wątków. Tym razem Ethan Hunt (Tom Cruise) stanie twarzą w twarz z niebezpiecznym nowym przeciwnikiem. Simon Pegg, odtwórca roli Benjiego, powiedział, że jedną z najbardziej intensywnych, wstrząsających scen stworzono domowym sprzętem - mianowicie telefonem aktora.

Nowym przeciwnikiem Hunta okazuje się niebezpieczny Byt będący algorytmem sztucznej inteligencji. W jednej ze scen, podszywa się ona pod Benjiego i przekazuje Ethanowi nieprawdziwe informacje przez słuchawkę, co pośrednio prowadzi do śmierci Ilsy.

Jak się okazało, ta scena została nagrana na telefonie Simona Pegga z jego domu. Aktor zdradził w wywiadzie dla SlashFilm, że wiele dyskutowano o tym, jak dokładniej ma brzmieć głos Benjiego w wersji sztucznej inteligencji:

- Wiele rzeczy, których użyliśmy do tego filmu, zostały nagrane na moim telefonie. Rozmawialiśmy o tym, gdy ja byłem w domu, a McQuarrie w trakcie montażu i mówił "O, chcemy osiągnąć to". I tak zaczęliśmy tworzyć kwestie. Przyszedłem do studia i zrobiliśmy postsynchronizację. Ale wydaje mi się, że ostatecznie wykorzystaliśmy to, co zrobiłem wcześniej na moim telefonie, ponieważ wydawało się to być najlepszą wersją. Owszem, mogło to wyjść jak HAL walbo zabrzmieć trochę głupio. Jednak pomysł polegał na tym, że po prostu to coś nagrało głos Benjiego, kiedy rozmawiał z bombą i teraz może stać się nim. A fakt, że Byt opętał jednego z najbardziej zaufanych przyjaciół Ethana, jest w tym momencie jak pieprzony horror. Po prostu przeszywa mnie do szpiku kości za każdym razem, gdy to oglądam. I słyszysz, jak to sprawia, że Ilsa idzie na most. Mam gęsią skórkę za każdym razem, gdy o tym mówię.