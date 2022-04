Mission: Impossible 7 - jest oficjalny tytuł. Sugestia końca serii

fot. materiały prasowe

Od teraz filmy Mission: Impossible 7 nosi tytuł Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Oznacza to, że Mission: Impossible 8 będzie mieć ten sam tytuł z dopiskiem Part 2. Podzielenie dwóch odsłon serii na część 1 i część 2 może być sugestią, że zgodnie z plotkami będą to dwie finałowe części serii. Jednakże zaznaczmy, że potwierdzenie tego faktu nie padło podczas panelu.

Dead Reckoning w wolnym tłumaczenie odnosi się do nawigacji zliczeniowej. Definicja według pwn.pl brzmi następująco: "określanie pozycji obiektu (statku wodnego, samolotu) na podstawie znajomości kursu wyznaczonego za pomocą kompasu magnet. lub żyrokompasu oraz przebytej drogi". Na ten moment nie wiemy, jaki to ma związek z fabułą i jak będzie brzmieć polska wersja, jeśli takowa będzie. Pamiętamy, że poprzednie miał oryginalne podtytuły bez tłumaczenia.

Mission: Impossible 7 i 8 - wspólna historia

Ważne jest to, że obie odsłony są ściśle ze sobą powiązane fabularnie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami siódma część zakończy się cliffhangerem, czyli akcja zostanie urwana w kluczowym pełnym napięcia momencie. Dlatego też daty premier obu części są blisko siebie i z tego też powodu znacząco oba filmy opóźniono, bo twórcy chcą być pewni, że bez opóźnień zakończą pracę nad ósemką, do której zdjęcia obecnie trwają. Siódma część wejdzie na ekrany 14 lipca 2023 roku. Ósemka niedługi czas później.

Ciche miejsce - tytuł spin-offu

Studio ogłosiło też tytuł spin-offu popularnej serii. Brzmi on: A Quiet Place: Day One. Tytuł sugeruje więc, że fabularnie będzie on prequelem i pokażemy początki całej sytuacji z innej perspektywy. Michael Sarnoski, doceniany za kapitalny film Świnia, stoi za kamerą. Premiera 22 września 2023 roku.