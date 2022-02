Mission: Impossible 7 - pandemia spowodowała ogromne przekroczenie budżetu filmu

Fot. Materiały prasowe/comicbookmovie.com

Mission: Impossible 7 to film, który miał poważne problemy związane z produkcją w związku z panującą na świecie pandemią koronawirusa. Według nowego artykuły portalu Variety produkcja nowego widowiska o przygodach Ethana Hunta kosztowała 290 mln dolarów. Dla porównania ostatni film z serii, Mission: Impossible – Fallout, kosztował 190 mln dolarów. Wynika to między innymi z nieprzewidzianych kosztów dotyczących obostrzeń pandemicznych, jak choćby utrzymanie członków ekipy w czasie wstrzymania produkcji czy kolejne opóźnienia w harmonogramie prac na planie. Do tego dochodzą również koszty związane z koniecznością zamknięcia ulic i kanałów w dużych miastach, takich jak Rzym i Wenecja.

Latem 2021 roku Paramount Pictures musiało samo z siebie dołożyć 50 mln dolarów do budżetu produkcji, ponieważ koproducent Skydance wydał już przewidziane na film 240 mln dolarów i trzeba było szukać wsparcia finansowego.

Mission: Impossible 7

Paramount - spór z ubezpieczycielem

Jednocześnie Paramount ma nadzieję, że z pomocą swoich ubezpieczycieli złagodzi swoje obciążenia finansowe. Jednak ich wysiłki, aby ubezpieczyciel zapłacił za opóźnienia związane z pandemią zostały uwikłane w spory sądowe. W tym celu studio złożyło w sierpniu pozew przeciwko Federalnemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu o naruszenie umowy, argumentując, że ubezpieczyciel był odpowiedzialny za dodatkowe koszty związane z pandemią.

Ponadto źródła portalu twierdzą, że plan jest taki, aby siódmy i ósmy film służyły jako pożegnanie postaci Ethana Hunta. Ma to być kulminacja całej serii.

Mission: Impossible 7 - premiera filmu w USA 14 lipca 2023 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.