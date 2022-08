Mission: Impossible 7 - reżyser wyjaśnia tytuł. Dlaczego Dead Reckoning? Był też inny pomysł

fot. Paramount

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One to 7 odsłona znanej franczyzy. Produkcja zakończyła się we wrześniu 2021 roku, a ekipa pracuje już nad Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two. Grający w serii Tom Cruise zdradził oba tytuły podczas panelu Paramount Pictures na CinemaConie. Zaś w trakcie podcastu Light the Fuse reżyser Christopher McQuarrie omówił ich znaczenie.

Tak wyjaśnił genezę tytułów:

Kiedy wymyśliłem tytuł, zdawałem sobie sprawę, że odnosi się bardziej do Part Two niż Part One, dlatego ostatecznie zdecydowałem właśnie, że będzie część 1 i 2.

Reżyser Mission: Impossible powiedział, że tytuł 1 części niemal odnosił się do czegoś w stylu Ghost Protocol, ostatecznego narzędzia rządu z katastrofalnymi konsekwencjami. Jednak gdy dotarli do finału, zmieniły się okoliczności i to słowo przestało pasować do Part One.

Wciąż, Dead Reckoning nie pasowało tak dobrze do Part One, jak do Part Two, dopóki nie zaczęliśmy bawić się z początkiem filmu i nie zdaliśmy sobie sprawy, że choć "Dead Reckoning" brzmi fajnie, to co to ma właściwie wspólnego z filmem? Wtedy w trakcie analizowania historii jednej z postaci, Ethana, zaczęło to nabierać coraz głębszego znaczenia. I zobaczycie, jak ten tytuł tematycznie i koncepcyjnie reprezentuje podróż każdego każdego bohatera w tym filmie.

Mission: Impossible 7 - zdjęcia