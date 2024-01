Mission: Impossible 8 - Hannah Waddingham o planie zdjęciowym na lotniskowcu. "To było szaleństwo!"

fot. Apple TV+

Trwają prace nad Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2, który będzie mieć premierę dopiero w maju 2025 roku. Do roli Ethana Hunta powróci Tom Cruise. W obsadzie nowej odsłony franczyzy znalazła się również Hannah Waddingham, którą widzowie znają najbardziej z seriali Ted Lasso oraz Gra o tron.

Przed rozdaniem tegorocznych Złotych Globów aktorka opowiedziała o swoich wrażeniach z pracy z Cruisem oraz o przybyciu na plan nadchodzącego filmu.

Jest cudowny, wspaniale się z nim pracuje i tyle. Przybyliśmy helikopterem na płynący lotniskowiec [USS George H.W. Bush] z 4500 mężczyznami i kobietami ma pokładzie. To było szaleństwo!

Z wypowiedzi aktorki wynika, że okręt służy za rekwizyt w filmie. Zrobiło to na niej ogromne wrażenie. Dodała, że Cruise i Christopher McQuarrie, czyli reżyser i współautor scenariusza, są cudowni.

Hannah Waddingham nie wyjawiła w kogo wciela się w ósmej części Mission: Impossible. We wcześniejszym wywiadzie wspominała, że spędziła 5 dni na statku, gdzie kręcono sceny do filmu. Ujawniła wtedy, że nadal ma do nakręcenia "inny rodzaj głównej sceny" z Cruisem. Dodała, że aktor jest jednym z najbardziej pozytywnych, uroczych i inspirujących ludzi, jakich kiedykolwiek spotkała.

Zanim widzowie zobaczą Waddingham w Mission: Impossible 8, do kin w maju wejdzie Kaskader, w którym aktorka gra u boku Ryana Goslinga oraz Emily Blunt.